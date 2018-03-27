台灣鋼鐵產值重返兆元 經濟部爭取豁免減輕衝擊

美國將對鋼鐵、鋁材課徵從價關稅，美國已經宣告，准許對部分重要貿易夥伴暫停對鋼鋁課稅，但是台灣並未列入豁免清單。經濟部統計處今（27）日表示，豁免國家未來更具競爭優勢，為了減輕對台灣業者衝擊，將持續與美方協商爭取豁免關稅，以利公平競爭。

美國川普總統在美國時間 3 月 8 日核定依據貿易擴張法 232 條款展開的鋼鐵國安調查將採取最終措施，自 3 月 23 日起針對鋼鐵、鋁產品分別加徵 25%、10% 從價關稅，美方已經准許對部分重要貿易夥伴暫停對鋼鋁課稅，雖然台灣已率團赴美爭取鋼鋁關稅豁免，但是並未列入豁免清單內。

根據統計處資料顯示，2017 年台灣鋼鐵產業因鋼價觸底反彈及全球景氣回升，產值重返兆元，年増 22.2%，結束連續兩年負成長，鋼鐵產業以供應國內需求為主，近年來業者積極強化製程技術及提高生產力，直接外銷比率 26.8%，呈逐年上升趨勢。

統計處指出，若是按照 2018 年美國擬加徵鋼鐵關稅的貨品統計，2017 年美國自台灣進口 6.1 億美元，在美國進口市占 3.9%，排名第 10，前面排名分別為加拿大 14.7%、南韓 12.2%、墨西哥 8.9%、日本 6.9%、德國 5.9%，以及中國大陸 5.4%。

統計處強調，美國已公布對加拿大、墨西哥等給予豁免關稅，歐盟、澳洲、南韓也暫時豁免，由於豁免國家市占已高，未來更具競爭優勢，將排擠台灣的市占，為了減輕對業者衝擊，將會持續與美方協商爭取豁免關稅，以利公平競爭。

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