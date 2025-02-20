歐盟考慮收緊鋼鐵進口配額 應對川普新關稅
鉅亨網編譯段智恆 2025-02-20 00:00
根據路透周三 (19 日) 報導，歐盟執委會正在調查是否應該加強現有的鋼鐵進口配額制度，以保護歐盟生產商免受美國總統川普計劃於 3 月 12 日對鋼鐵和鋁產品徵收新關稅的影響。
自 2018 年以來，歐盟已經設有鋼鐵進口保障措施，通過對不同國家的鋼鐵進口設置每季免稅配額，以防止美國對鋼鐵和鋁徵收關稅後，將大量金屬出口轉移至歐盟市場。川普計劃對所有國家徵收 25% 的鋼鐵關稅，並取消此前的豁免待遇及免稅配額，包括對鋁徵收 10% 的關稅。
歐盟貿易總署 (Directorate-General for Trade) 副總署長魯比納奇 (Leopoldo Rubinacci) 在歐洲議會聽證會上表示，歐盟執行機構已開始審查保障措施，並計劃在 3 月底之前得出結論。他表示，其中一個問題是，鋼鐵和鋁的徵稅範圍擴大，是否需要制定新的保障措施，或者尋找其他方式來保護市場。
歐盟還表示，將考慮將保障措施延長或者尋找替代機制，直到 2026 年中期後。根據世界貿易組織 (WTO) 規定，保障措施最多只能持續 8 年，因此在川普第二任期的 2026 年中期後，現有的措施將到期。
歐盟在 2018 年得出結論，認為川普對鋼鐵和鋁徵收的關稅是「變相保障措施」，因此美國需要對其貿易夥伴進行補償。當時歐盟對美國商品，包括波本威士忌和摩托車，徵收反制關稅。目前，這些反制措施已經延遲，將延續至 3 月底。
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