美國今起再次加徵10%關稅 中國商務部回應來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-03-04 09:40

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美國政府宣布以芬太尼等問題為由，周二（4 日）起對中國輸美產品再次加徵 10% 關稅，中方對此強烈不滿，堅決反對，將採取反制措施，堅定維護自身權益。

中國商務部周二表示，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一，中美展開廣泛、深入的禁毒合作，並取得顯著成效。

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中國商務部稱，美方「甩鍋推責」、一錯再錯，以芬太尼問題為由，再次對中國輸美產品加徵關稅。這一做法罔顧事實，無視國際貿易規則和各方呼聲，是典型單邊主義、霸凌主義行徑。

中方多次闡明，美方單邊關稅違反世界貿易組織（WTO）規則，破壞多邊貿易體制，不僅解決不了自身問題，還會破壞中美經貿合作和正常國際貿易秩序。

中方敦促美方尊重其他國家權益，立即撤回無理無據、損人不利己的單邊關稅措施。中方希望美方客觀、理性看待和處理問題，儘快回到通過平等對話妥善解決分歧的正確軌道。

據《環球時報》周一報導，可靠消息人士透露，中國政府正在研究擬定反制措施，可能包括關稅和一系列非關稅措施。