川普「鋼鋁重稅」恐傷經濟 美國前財長：就像揚言開槍打自己

美國總統川普的關稅政策飽受抨擊。經濟學家、前財政部長 Larry Summers 表示，川普要對進口鋼鐵、鋁材課重稅，恐傷害美國經濟，這絕非嚴謹的公共政策，反而像揚言要「開搶打自己的腳」。

Summers 日前接受 CNBC 採訪時指出，美國使用鋼鐵的產業僱員數，是鋼鐵生產業僱員數的 40 倍；課徵「鋼鋁重稅」，可能會使更多勞工受害。

Summers 認為，「鋼鋁重稅」對美國經濟帶來的風險，遠大於不執行該政策造成的風險，「我不知道這會對中國造成什麼傷害，但我認為，在中國採取報復手段之前，這項政策就會先重創美國經濟。」

他強調，「鋼鋁重稅」並非嚴謹的公共政策，這種作法，猶如「揚言要開搶打自己的腳」。

川普上週簽署了對歐盟、澳洲、加拿大、墨西哥、阿根廷、南韓和巴西的「鋼鋁重稅」豁免，期限至 2018 年 5 月 1 日。

川普在聲明中指出，上述國家「都和美國有著重要的安全關係」，美方正與他們商討「令人滿意的替代方案」。

不過，比利時總理 Charles Michel 認為，這種為期僅 40 天的豁免，感覺就像被川普「拿槍抵著頭」一樣。

英國首相 Theresa May 稱，歐洲正在研究，如何獲得永久豁免。