白宮貿易顧問納瓦羅：我們已和中國坐在了談判桌邊

摘要：繼美國財長梅努欽的「緩和」表態之後，白宮貿易顧問納瓦羅也發出了「重回談判桌」的宣言，他表示，「我們是自由貿易者，全球系統需要修復，我們已經和中國坐在了談判桌邊。大家需要停止討論貿易戰，對中國的投資限制很快就會宣布。」

繼美國財長梅努欽的「緩和」表態之後，又一重量級人物——納瓦羅也發出了「重回談判桌」的宣言。

美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）周一在接受彭博採訪時表示，「我們是自由貿易者，全球系統需要修復，我們已經和中國坐在了談判桌邊。財長梅努欽和貿易代表萊特希澤在積極與中國進行接觸，以探討解決貿易失衡的問題。納瓦羅還表示，川普希望 2018 年將美國對華貿易逆差削減 1000 億美元。中國「偷走了我們的東西」，補貼他們的產業。但大家需要停止討論貿易戰，我看到的是美國「經濟增長的綠燈」。對中國的投資限制很快就會宣布。」

納瓦羅在白宮裡一直是貿易保護主義的堅定擁護者，也被視為川普此輪關稅「核武器」背後最主要的一位慫恿者。在加入川普競選團隊之前，他寫有《致命中國》、《即將到來的中國戰爭》等宣揚「中國威脅論」的書籍。

此前，美國財長梅努欽周日在接受福斯新聞採訪時表示，中美正在商談，他對於雙方達成協議感到樂觀。

梅努欽當時提到，「我們將繼續推進關稅計劃，目前還在為此努力。正如川普總統所說，我們不畏懼貿易戰，但這不是我們的目的。與此同時，我們也在與中國商談，看看我們能否達成協議。如果不能達成，我們依舊會推進實施這些關稅，並沒有將它們暫停。」

而就在梅努欽講話前一天，中央政治局委員、中美全面經濟對話中方帶領人劉鶴應約與梅努欽通話。梅努欽向中方通報了美方公布 301 調查報告最新情況。劉鶴表示，中方已經做好準備，有實力捍衛國家利益，希望雙方保持理性，共同努力，維護中美經貿關係總體穩定的大局。雙方同意繼續就此保持溝通。

談判是中美雙方的必然選擇，給川普他想要的就是避免貿易戰全面開打的重要一環。一位中國的貿易顧問表示，中國有信心能縮減對美的貨物貿易盈餘，並在未來六個月內宣布新的市場開放措施，使得川普能在 11 月的國會中期選舉前宣告對中貿易戰勝利。

「雙方談判時，你必須詐唬對方一下，畢竟川普是個商人。」

天風證券首席經濟學家劉煜輝也在分析中認為，中美博弈的結果可能是雙方達成一個階段性的協議，或者找到一個妥協的方式，美國人希望看到的就是在網路市場分一杯羹。

「其他方面，川普心裡很明白，我們看得很清楚，全球化以後產業的國際分工結構短期內是改變不了的。產業鏈包括技術儲備等都不是一個短變量，而是長期時間積累，落地在一個地方。中國未來的出牌，一是打好太極，自己心裡很清楚，美國人要的是什麼東西，並不是真正想跟你在這個方向『打』，有些東西你知道對方要什麼就好談了。」

『新聞來源／華爾街見聞』