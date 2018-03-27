減貿易逆差 傳中國向美提議減購台韓半導體 多買美國晶片

中美貿易戰出現轉機，傳中美兩國正在私下談判，美方上周致信國家主席習近平首席財經智囊劉鶴，列出川普政府多項明確要求，包括下調對美國進口汽車徵收關稅、增加採購美國半導體產品、對美國公司進一步開放金融領域等。並指美國財長梅努欽正考慮親赴北京推進相關談判。

中國外交部昨回應報導，指磋商大門始終打開。不過中國商務部昨日仍宣布，對原產美國等地進口苯酚展開反傾銷立案調查。

香港《明報》報導，過去一周，美國威脅用關稅解決美中兩國貿易失衡，中美貿易戰開打。但《華爾街日報》引述多位知情人士指出，中美兩國隨後已悄然啟動談判，商討中國如何對美國進一步開放市場。

相關談判覆蓋從金融服務到製造業等多個領域，掌舵中國經濟的副總理劉鶴在北京代表中方參與談判，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 和美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 在華盛頓代表美方參與談判。

據不具名消息人士指出，梅努欽和萊特希澤上周致信劉鶴，在信中列出川普政府多項明確要求，包括下調對美國進口汽車徵收關稅、增加採購美國半導體產品、對美國公司進一步開放金融領域等。其中一位知情人士稱，梅努欽正在考慮親赴北京推進相關談判。但具體時間沒有透露。

另英國《金融時報》亦引述未具名消息人士披露，中國提出轉移部分向台灣和韓國採購半導體的訂單，改為擴大向美國採購，以助削減對美貿易順差。消息人士還稱，為避免與美國打貿易戰，中國官員也急於在 5 月前拍板最新法規，允許外資擁有中國證券公司的多數股權。

對於美國財長梅努欽將訪華的消息，中國外交部發言人華春瑩昨 (26) 日表示，關於中美經貿問題，包括摩擦問題，中方願意與美方本着相互尊重和平等互利原則來談判，妥善地管控分歧，「我們對話磋商的大門始終是敞開的」。

華春瑩同時表示，美方應該明白，在 21 世紀國際貿易需要規則，而不是強權，「現在球在美方一邊，我們希望美方做出理性而慎重的決策和選擇」。

中國國務院總理李克強昨會見出席中國發展高層論壇年會的外方代表時也表示，對別人關上門也擋住了自己的路。對於存在的貿易不平衡問題，中美雙方應通過做大增量促進貿易平衡，堅持談判協商化解分歧摩擦，否則對兩國、對世界都不利。

雖然中美貿易戰降溫，但中國商務部昨日宣布對原產於美國等經濟體的進口苯酚展開反傾銷立案調查。本次周查自 3 月 26 日起開始，期限通常不超過 1 年，特殊情況下可延長至 1 年半。

中新網報導，商務部 2 月收到國內產業的反傾銷調查申請，主張上述進口苯酚進入中國市場數量大幅增長，價格大幅下降，壓低了國內產業同類產品價格，導致國內產業遭受了實質損害，且傾銷與國內產業實質損害存在因果關係。商務部稱，經審查，申請書包含了中國國內法律所要求的內容和證據，故決定自即日起對原產於美國、歐盟、日本、韓國、泰國的進口苯酚展開反傾銷立案調查。

苯酚是重要的有機化工原料，廣泛運用於合成纖維、塑料、醫藥、農藥、香料、染料、塗料和煉油工業等領域。作為主要基礎化工原料，中國苯酚產業能否健康發展，對保障相關產業鏈的完整發展與安全意義重大。