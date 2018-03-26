貿易戰開打 全球股市誰挺得住？

川普總統把貿易保護的重拳直接揮向中國，全球資本市場又出現一次巨大震盪，上週美股慘跌，道瓊工業指數下跌 1,413.31 點，跌幅 5.67%，Nasdaq 更是災情慘重，Fb 慘跌，指數下跌 489.32 點，跌幅 6.54%，大型的 Nasdaq100 更跌 7.29%。而被美國 301 條款直撃的中國災情也很重，深証跌 5.18%，上海跌 3.58%，香港恆生指數也跌 3.79%，台股相對抗跌，只下跌 1.85%，相較南韓下跌 3.1%、日本下跌 4.89%，台股顯得相對強勢。如果把全球金融市場到 3 月 23 日為止的收盤檢視一下，這次全球股市在川普揮出重拳的情況下，可以分幾級，最強的馬來西亞、越南股市仍然創新高，跌幅在 2% 以內的台灣、印度、印尼是相對強勢，值得留意的是深滬股市各條均缐呈現死亡交叉的空頭排列，在亞洲股市成為第一個遁入空頭的市場。而美股上週雖重挫，但除了生技指數，美國股市的多頭架構仍未遭到破壞。而全球股市最弱勢的地方在歐洲，英國股市形同崩跌，德國、法國股市都陷入空頭結構.......。



從這個態勢來看，台股在中美貿易戰開打後，隱隱約約展現強勢，已十分難能可貴，最大憑藉可能是台股的低本益比及高殖利率。未來外資繼續大力加碼台股的機率不大，去年領導台股攻堅的權值股，像大立光 (3008)、鴻海(2317) 早已遁入空頭市場，台積電 (2330) 隨美國 ADR 浮沈，大型股很難帶動指數往上攻堅。但是，內資去年才醒來，還有一些大股東有了覺醒，此時産業基本面向上提升的中小型股仍有機會在指數向下修正的過程中突圍而出，台股會形成選股不選市的格局，有利低價超值股表態。



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