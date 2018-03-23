美國暫時豁免歐盟「鋼鋁重稅」比利時總理：像被川普拿槍抵著頭

美國總統川普日前批准，暫停對歐盟等主要貿易夥伴國，徵收「鋼鋁重稅」，期限至 2018 年 5 月 1 日；對此，比利時總理 Charles Michel 認為，這種為期僅 40 天的豁免，感覺就像被川普「拿槍抵著頭」一樣。

川普日前簽署了對歐盟、澳洲、加拿大、墨西哥、阿根廷、南韓和巴西的「鋼鋁重稅」豁免，期限至 2018 年 5 月 1 日。

川普在聲明中指出，上述國家「都和美國有著重要的安全關係」，美方正與他們商討「令人滿意的替代方案」。

根據路透社報導，將代表歐盟 28 國，赴華府說服川普免除關稅措施的歐盟貿易專員 Cecilia Malmstrom 表示，華盛頓和布魯塞爾應攜手合作，不應讓這項關稅措施傷害歐洲。

Malmstrom 強調，「美國和歐盟應該一起解決這些問題，我們期待，與美國就全球鋼鐵產能過剩等貿易議題，展開對話。」

英國首相 Theresa May 稱，歐洲正在研究，如何獲得永久豁免。

比利時總理 Charles Michel 直言，美國與盟國的談判方式相當奇怪，簡直就像川普「拿槍抵著我們的腦袋」一樣。

歐盟也發布聯合聲明指出，「會採取適當、符合比例的方式，回應美國的措施。」