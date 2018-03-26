蘋果春季發表會於3/27登場 可能推出這些「新產品」

蘋果預計將在台灣時間 3/27 晚上 11 點，於芝加哥舉辦以教育為主軸的春季發表會，希望能為老師及學生帶來更多輔助，蘋果對於發表會內容沒有透露太多訊息，《The Verge》整理出蘋果可能會在發表會上介紹的新產品：

新款 iPad

蘋果已將 iPad 視為一種教育設備，特別是輔助課程的工具，預計蘋果將推出新款較便宜的 iPad，此版本將 iPad Pro 上一些較高級昂貴的功能移除，以達到降低價格的目的（可能會增加聯接鍵盤的「智能連接器」）。

或是蘋果可能會推出新版的 iPad Mini，由於螢幕較小，價格可能可以低於 329 美元，而且較小尺寸的 iPad，可能更方便學生操作。而 Digitimes 則報導，傳聞評果今年將推出售價 259 美元的新款 iPad。

ClassKit

《9to5Mac》的 Guilherme Rambo 報導，蘋果在 iOS 11.3 beta 測試版中，洩露其中內建方便開發者打造教育工具的 ClassKit，包括透過 iPad 向學生發布試卷的功能，由於此次發布會的重點是教育，ClassKit 似乎肯定會出現。

新版 MacBook/MacBook Air

蘋果也有可能在發布會介紹新款筆電，但目前的傳聞有兩種不同版本，凱基證券的分析師郭明錤表示，他預計今年第 2 季蘋果將推出價格較低的新款 13.3 吋 MacBook Air。另一方面，Digitimes 預測蘋果將推出入門新款的 13 吋 MacBook。

新款 Apple Pencil

目前的 Apple Pencil 不完全是一種教育設備，它是一個價格高達 99 美元的配件，並且只適用於 iPad Pro。但此次發表會的邀請函，看起來像是使用 Apple Pencil 所畫出的，所以蘋果可能會推出較便宜的 Apple Pencil，並能與新款 iPad 配對。

此次發布會的邀情函

iBook 電子書

據《彭博社》報導，蘋果正在進行 iBooks 應用程式的更新，所以蘋果可能會針對書店的更新做報告，透過更新，老師將可更簡單的建立教科書。