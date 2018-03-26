美銀美林：蘋果2020年將發表折疊式iPhone

儘管科技界對於下一代 iPhone 和 iPad 的新規格爭執不休，但一份最新報導顯示蘋果公司 (AAPL-US) 有了最新的想法。美銀美林分析師 Wamsi Mohan 周五在一份研究報告中告訴投資人，蘋果可能很快就會推出一款「折疊式 iPhone」。有趣的是，這種折疊式 iPhone 最快 2020 年就可以問市。

Mohan 在給投資人發送的報告中指出，蘋果已經與亞洲「折疊式 iPhone 的供應商」進行過互動。這位美銀美林分析師表示，這款 iPhone 將與現有 OLED 版本上「大體保持不變」。

Mohan 進一步表示，美林進一步驗證後指出，蘋果公司正在與「折疊手機」的供應商合作，並可能在 2020 年推出。蘋果的可折式手機「很可能」展開成為平板電腦」。

到目前為止，折疊式手機一直是科幻電影和漫畫小說中的靈想來源。但是，多虧蘋果公司，全世界有可能在 2020 年就看到這款產品。

到目前為止，沒有一家科技公司向大眾發表過折疊式手機。雖然三星 (005930-KR) 推出過類似 Galaxy X 等的概念機。然而，市場上還沒有相的系列產品。

有趣的是，這並不是第一次有關報導傳出蘋果正在研發折疊式螢幕。去年 10 月，南韓媒體《投資人》就曾如此宣稱。

這家南韓出版物聲稱蘋果正在與科技巨頭 LG Display 合作開發折疊式 iPhone。在討論製造軟性 OLED 螢幕時，LG 和三星同為最主要的製造商。

另一方面，蘋果在市場上最大的競爭對手是三星，也在研發折疊式智慧手機。三星的移動總監高東真 (DJ Koh) 已經證實他們正在研發折疊式智慧手機。

比較需要注意的是，三星還沒有列出任何具體的發表日期或研發時間表。

蘋果總是對下一代產品保密。關於下一代 iPhone 的外洩資料很少。因此，蘋果公司在 2020 年可能推出折疊式 iPhone 將讓市場充滿想像力，但如果訊息獲得證實，2020 年的 iPhone 將成為市場大亮點。