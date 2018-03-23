中國列出報復清單分兩階段實行 擬對美進口部分產品加徵關稅

在美國總統川普簽署 301 條款，對中國價值高達 600 億美元的商品徵收關稅後，中國商務部週五發布針對美國進口鋼鐵和鋁產品 232 措施的中止減讓產品清單，並徵求公眾意見，擬對自美進口部分產品加徵關稅，以平衡因美國對進口鋼鐵和鋁產品加徵關稅給中方利益造成的損失。路透報導，該份清單暫定包含七類、128 個稅項產品。按 2017 年統計，涉及美對華約 30 億美元出口。第一部分共計 120 個稅項，涉及美對華 9.77 億美元出口，包括鮮水果、乾果及堅果製品、葡萄酒、改性乙醇、花旗參、無縫鋼管等產品，擬加徵 15% 的關稅。



第二部分共計 8 個稅項，涉及美對華 19.92 億美元出口，包括豬肉及製品、回收鋁等產品，擬加徵 25% 的關稅。



刊登在中國商務部網站的新聞發言人談話指出，美方以「國家安全」為由對進口鋼鐵和鋁產品分別徵收 25% 和 10% 關稅的行為實際上構成保障措施。中方根據世貿組織《保障措施協定》有關規定，制定中止減讓清單。



中國商務部表示，如果中美未能在規定時間內達成貿易補償協議，中方將對第一部分產品行使中止減讓權利；中方將在進一步評估美措施對中國的影響後實施第二部分清單。中方保留根據實際情況對措施進行調整的權利，並將按照世貿組織相關規則履行必要程序。「希望雙方從中美大局出發，相向而行，聚焦合作，管控分歧，共同促進中美經貿關係健康穩定發展。中方敦促美方盡快解決中方的關切，透過對話協商解決雙方的分歧，避免對中美合作大局造成損害。」



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