彭博社報導指出，從波音到大豆，中國有一份長長的貿易報復清單。中國宣布計畫對自美國進口的 30 億美元商品加徵關稅，對美國總統川普的舉動予以回擊，而這只是中國採取的第一步措施，歷史經驗顯示，一切還沒有結束。



中國商務部發布聲明表示，計畫對美國進口豬肉、回收鋁等產品加徵 25% 關稅，對無縫鋼管、水果、葡萄酒等產品加徵 15% 關稅。



但一旦中美貿易緊張關係局勢惡化，那只是一長串選項中的冰山一角。美國對中國年度出口規模達到 1,300 億美元，而中國仍有其他反擊方式可以運用。



首先波音將是貿易戰中的主要目標。例如，2015 年中國國家主席習近平在西雅圖參觀波音製造廠時，中國與波音簽下了價值 380 億美元的訂單。中國可能會透過取消這些訂單並轉向與空中巴士簽約的方式實施報復。其中還涉及政府採購市場。中國聲稱這個市場的規模達到 3.1 兆人民幣 (4,900 億美元)。這是一種選項，因為中國不是世界貿易組織(WTO) 政府採購協議的簽約國。



此外，農業在貿易戰中也處在重要地位，因為它是美國出口商對中國存在順差的為數不多的幾個行業。中國是美國大豆的最大買家，在上個銷售年度進口了價值 146 億美元的美國大豆。高粱據悉也被列入名單。



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