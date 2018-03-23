中美貿易戰之美國「軟肋」：農產品

摘要：針對美國政府計劃對中國進口商品徵收關稅的措施，中國發布了中止減讓產品清單，包括對鮮水果、乾果、無縫鋼管等產品擬加征 15% 的關稅；對豬肉及製品、回收鋁等產品擬加征 25% 的關稅。

周四，美國政府計劃對價值 500 億美元的中國進口商品徵收關稅，標示着中美貿易戰如期開打，中國隨後對美國部分進口商品徵收報復性關稅也成為人們關注的重點。

根據美國貿易代表處（USTR）周四提供的資訊，對於特定的中國商品，美國將徵收 25% 的關稅。這些產品包括：航空產品、現代鐵路，新能源汽車和高科技產品等 1300 個類別。USTR 將在 15 天內公布針對的商品清單，隨後將有 30 天的公示時間。

今早，中國商務部也發布了針對美國進口鋼鐵和鋁產品 232 措施的中止減讓產品清單。

該清單暫定包含 7 類、128 個稅項產品，按 2017 年統計，涉及美對華約 30 億美元出口。第一部分共計 120 個稅項，涉及美對華 9.77 億美元出口，包括鮮水果、乾果及堅果製品、葡萄酒、改性乙醇、花旗參、無縫鋼管等產品，擬加征 15% 的關稅。第二部分共計 8 個稅項，涉及美對華 19.92 億美元出口，包括豬肉及製品、回收鋁等產品，擬加征 25% 的關稅。

彭博此前預計，由於美國向中國出口的農產品比其他任何國家都多，針對美國此次行動，中國就或將對美國大豆和豬肉等大宗商品徵收關稅，並且一些在美國農村腹地種植的農產品，如棉花、苜蓿、高粱等也在考慮之列。

高盛也曾發文稱，在美國享有貿易順差的領域，如飛機、大豆和其他農產品，這些產品將成為中國政府對美國徵收報復性關稅時首要考慮的目標。

但值得注意的是，考慮到中國每年從美國進口的大豆規模巨大，在今日中國公布的中止減讓產品清單中，並未包含大豆。

彭博還指出，中國是世界上最大的肉類消費國。據美國農業部數據顯示，美國去年向中國出口約 30.9 萬噸豬肉，占據美國豬肉出口總量的五分之一。

Vertical Group 分析師在本周一發布的報告中表示，豬肉也可能是一個「容易受到攻擊的目標」。隨著中國國內養豬業的擴大以及豬肉價格下跌，中國對豬肉的海外進口需求在最近幾個月內大幅下滑，中國市場有信心將自給自足。

『新聞來源／華爾街見聞』