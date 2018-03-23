彭博專欄作家：川普的關稅政策 無法實質解決中國侵犯智慧財產權問題

美國總統川普，不滿中美之間貿易不平衡的情況，以及認為中國竊取美國的智慧財產權，但《彭博社》專欄作家認為，川普對中國新的一波關稅制裁與限制，對於提升智慧財產權的保護有限，反而因此加劇貿易緊張的局勢。

川普週四宣布中國進口產品徵收至少 500 億美元的關稅，擬議的產品清單將包括航空航天、資訊通訊科技及機械產品。《彭博社》專欄作家 Tim Culpan 認為，美國在過去幾十年來，已對中國設下諸多限制，但成效有限，也已抱怨中國竊取智慧財產權很長一段時間。

根據美國「1974 年貿易法」的第 301 條，授權美國總統對於「不合理的」或「不公正」進口限制的國家，或導致美國出口商品損失的國家，採取貿易制裁措施。而若是有國家拒絕給予智慧財產權足夠或有效的保護，會被列入美國的一般觀察名單，或是程度更嚴重的特別觀察名單，在名單上的國家，須與美國進行談判，改善行為，以避免遭受制裁。

美國進口的電子產品在過去十年呈現增長

大多數情況下，被列入任何一個名單，都是令人尷尬的事情，各國傾向於加強智慧財產權保護的強度，以被移出名單。這樣的事情曾在 2000 年代初期發生在台灣，當時台灣盜版音樂猖狂，迫使政府採取更嚴厲的措施，包括成立智慧財產權法院，之後台灣才被從名單中移除。

自 2006 年以來，中國一直列入優先觀察名單，阿里巴巴集團被美國貿易代表處評為「惡名昭彰的市場」，但北京當局似乎不太在乎，不急著被除名。

除了「特別 301」條款外，美國在執行智慧財產權保護方面並沒有太多選擇，其中之一是禁止進口被侵權物品，這一過程目前留給美國國際貿易委員會 (ITC) 處理，此過程繁瑣，需經過漫長的訴訟和法庭審理過程，三星電子和 HTC 都曾因被蘋果提起訴訟，而必須經過這一系列過程，但效率不彰。

而對於在中國開發的產品，並且只在中國境內被使用，ITC 則無法可管，華為科技的產品，可能因安全考量因素，將在美國被禁賣，而中國也沒有其他太多科技產品在美國出售，因此 Culpan 認為，實施關稅對於加強智慧財產權保護，並沒有太大的實質作用。

Culpan 表示，對於根本沒有進口美國的商品，美國無法對其課以關稅，而對於沒有侵犯智慧財產權的商品，對它們徵稅則是毫無意義。