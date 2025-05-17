川普與蘋果庫克發生衝突！川普：你應該在美國建廠而不是印度

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-17 14:40

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川普指出，蘋果曾宣布對美國投資高達 5000 億美元，他認為自己給予蘋果大量支持，如今蘋果卻選擇加碼在印度設廠，讓他感到不滿。

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他直言：「我們多年來容忍你在中國建廠，現在我們希望你在美國建廠，而不是印度。」

蘋果近年積極推動供應鏈多元化，計畫未來幾年內將全球約 25% 的 iPhone 產能移轉至印度。根據外媒報導，蘋果預計在 2026 年底前，將在美銷售的 iPhone 全數於印度組裝，以降低對中國的依賴。

根據摩根士丹利分析，目前蘋果 87% 的 iPhone、80% 的 iPad 與 60% 的 Mac 仍在中國製造，而這三項產品貢獻蘋果總收入的 75%。雖然蘋果正增加印度產能，但截至目前，印度組裝的 iPhone 僅占總產量不到 20%，轉移難度高。

儘管川普力推蘋果回美設廠，但多數分析師認為，若 iPhone 在美國生產，製造成本將大幅上升。Wedbush 分析師 Dan Ives 指出，若全程在美製造，一支 iPhone 售價可能高達 3500 美元，將重挫消費者接受度。

根據《金融時報》報導，蘋果目前僅有不到 5% 的零件來自美國生產，其供應鏈高度依賴中國。蘋果的 187 家主要供應商中，有 157 家在中國大陸設有生產基地，凸顯去中化路仍漫長。

目前蘋果僅在美國製造部分 Mac Pro 產品，並預計於德州設立新廠，生產支援 AI 系統「Apple Intelligence」的伺服器。雖川普宣稱蘋果將「增加」在美生產，但未透露具體時程與規模。

蘋果主要代工夥伴富士康 (2317-TW) 近日獲印度政府批准，將與印度 HCL 集團合資設立半導體工廠，顯示蘋果正積極深化印度供應鏈布局，為未來擴大產能做準備。