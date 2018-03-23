美國貿易高官：望推出更多針對中國商品的301調查

摘要：美國貿易代表萊特希澤稱，希望在美國未實現互惠，或遭到不正當經濟競爭的領域開啟更多的 301 調查。川普周四宣布對華至少 500 億美元的商品徵稅，美商務部長稱，更多細節將在未來數日內公布。

美國商務部部羅斯周四稱，關於 301 調查結果而施行的對華貿易限制細節，包括「實際」的關稅，將在「未來寥寥數日」內公布。

美國貿易代表萊特希澤則在參議院稱，希望在美國未能實現互惠，或是遭到不正當的經濟競爭的領域，開啟更多的 301 調查。「我們決定，最初的 301 調查行動針對的中國知識產權，我們希望在其他領域也繼續採取行動。」

美國總統川普周四宣布，計劃對至少 500 億美元的中國進口商品徵稅，覆蓋約 1300 類商品，稅率高達 25%。

羅斯對彭博稱，上述數字是「說明性」的，而政府即將公布「實際的明細表」，包括確切的數字。不過，羅斯拒絕透露具體將發布哪些細節。

美國貿易代表處（USTR）的資訊顯示，USTR 將在 15 天內公布針對的商品清單，隨後將有 30 天的公示時間。

美國的 301 調查結果認定，中國「積極的購買，強制轉移或是竊取」知識產權來擴大中國利益的行為，構成對美國國家和經濟安全的威脅。

「當我們基於經濟基礎，以互惠的模式競爭時，我們的狀態非常舒服，贏或輸都沒有問題。但如果我們的人沒法競爭，因為他們在對抗政府或是與不公平的規則作對，那我們不能處在這種狀態下。」萊特希澤稱。

301 調查提到，中國的知識產權行動令其從高新材料到新能源汽車都領先發展，「這些行動威脅着我們的未來」。華爾街見聞此前也提到，美國貿易戰的目標，實際上落在美方感受到的技術威脅。

『新聞來源／華爾街見聞』