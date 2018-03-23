中美貿易戰開打 哪些行業首當其衝？

摘要：短期看，智能科技和通信產品受影響最大；對美貿易占比較高的行業也會受到影響，如機電產品、金屬製品、文體用品等。而農產品或受益於進口商品數量下滑。總體看，貿易戰利空兩國優勢出口產業鏈，利多進口替代產業鏈。

台北時間 3 月 23 日凌晨，川普針對中國貿易簽署備忘錄，將對從中國進口的商品大規模徵收關稅，涉及徵稅的中國商品規模達 600 億美元。

中國商務部今早發布針對美國進口鋼鐵和鋁產品 232 措施的中止減讓產品清單並徵求公眾意見，擬對自美進口部分產品加徵關稅。

來源：選股寶

貿易戰如期開打，全球股市都沒挺住，A 股三大股指全線下跌。那麼貿易戰開打，對具體的行業會帶來什麼影響？

計算機：產業升級絕佳時機

計算機行業是各國爭奪未來科技制高點的關鍵行業。中國計算機行業的軟體和硬體，幾乎很少出口到美國，總體來看受此次貿易戰的影響微乎其微。

海通計算機鄭宏達團隊認為，美國提高關稅對中國計算機軟硬體公司幾乎沒影響。不管是製造業軟體還是 AI，中國市場產業鏈中高端都被美國公司吃了，中國本土計算機公司只能占到中低端。

鄭宏達團隊進一步認為，此次美國發動「貿易戰」，反而是國家大力支持本土科技企業，往中高端走的時機，也是趁機加倉計算機的好時機。

石油化工：中美互相依存

石化行業方面，中美雙方在行業上下游互相依存，互補性強，合作大於競爭。貿易戰或帶來油價上漲。

申萬宏源石油化工團隊認為，上遊行業，中國的能源對於美國的依賴度增加，主要體現在原油、天然氣、液化石油氣的進口量逐年增加。同時，伴隨著美國頁岩氣開發，美國的基礎原料出口也需要中國市場，二者之間互為依存。但如果貿易摩擦增加可能會促使油價上行，建議適當布局上游具備油氣資產的行業。

中遊行業方面，申萬宏源認為美國對於中國的能源、石化基礎產品出口量較多。且 2018 年起，美國將會有大量的乙烯投產，屆時會有大量的聚乙烯需要出口，目標的主要市場之一就是中國。美國未來在石油、石化行業將會啟動大量的資本開支，對於基礎建設所需要的鋼材等成本將會增加。

下遊行業，中國競爭力提升。美國在中國的投資遠大於中國在美國的投資，除了資源不占優勢外，在很多產品的生產環節競爭力已經超過美國。美國仍有大量的精細化工產品輸出中國，勢必加強中國的自主研發以及進口替代。

申萬宏源認為，中美在石化行業上游的互補性強，互相依存，合作潛力更大。

機械行業：部分上市公司可規避變通

海通機械團隊認為，機械行業上市公司對美國出口品類總體不多、金額有限，主要是集裝箱、基礎件、工具等，以及 AWP、少量工程機械，很多品類對美出口近幾年剛剛起步，全方面徵收關稅的可能性不大，尤其是小品類產品。

部分上市公司在美國有子公司和生產實體，如恆立液壓的美國子公司、浙江鼎力參股的 CMEC 等，如果徵收關稅有一定規避變通的空間。

海通機械團隊認為，總體上判斷，中美貿易戰對於機械上市公司影響不大，短期對情緒面可能造成一定影響，建議投資者理性對待，繼續看好中國高端裝備的國際競爭力提升和全球化進程。

廣發機械團隊表示，貿易爭端對集裝箱產業的影響主要是如何全球貿易增速下行，會引起集裝箱海運景氣下行，進而影響集裝箱製造環節的總需求。

鐵路設備是全球貿易工業品，中國中車的海外收入占比在 10% 左右，其中美國出口占比預計在 1-2% 水平。中國中車已承接了包括波士頓地鐵等項目，並在美國建設總裝工廠。廣發機械團隊認為，相關貿易爭端對行業的全球拓展具有心理影響，但多數國家並不具備鐵路設備的製造能力，因此可能會在招標中增加對本地生產、組裝等要求。

哪些行業受影響最大？利多哪些行業？

美國發動「貿易戰」，還可能影響哪些行業呢？中金公司認為：

從簽署備忘錄來看，首當其衝的是針對中國計劃加征 25% 附加關稅的行業，尤其是航空航天、資訊及通信技術、機械領域。

此外，對美貿易占比較高的行業也會受到影響。中國對美國的出口產品主要是機械設備儀器（根據分類主要是家電、電子等類別，占出口總量 48%）以及雜項製品（12%）、紡織品（10%）、金屬製品（7%）等。

美國對中國出口的產品則主要集中在機械設備儀器（30%，主要是資本品）、運輸設備（20%）、化工產品（10%）、塑料及橡膠製品（5%）等。

國金證券認為：

除了大宗周期受損外，我國短期受到美國「反傾銷」政策影響的行業主要是智能科技和通信產品，以及其他涉及知識產權糾紛的領域，徵收關稅的商品將包括「航空、鐵路，新能源和高科技資訊產品」等。

國金證券李立峰表示，中美「貿易戰」利空兩國優勢出口產業鏈，利多進口替代產業鏈。中國的「機電產品、金屬製品、文體用品」等優勢出口產業鏈將遭受出口下滑的衝擊，而中國本土的「農產品」等產業鏈則受益於進口下滑。

從上市公司層面看，依賴海外（美國）業務的個股或受一定衝擊。具體到 A 股市場，A 股上市公司中海外（美國）收入占比較高的行業主要集中分布在「電子、機械設備、化工、汽車、家具玩具」等。

『新聞來源／華爾街見聞』