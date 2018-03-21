上海石化公佈2017年全年業績

營業收入增長 18.13% 至 919.62 億元

不斷夯實生產運行基礎 持續優化運營和降本減費

香港 2018 年 3 月 21 日電 / 美通社 / -- 中國石化上海石油化工股份有限公司（以下簡稱「上海石化」或「公司」）（HKEX：00338；SSE：600688；NYSE：SHI），今天宣佈公司及其附屬公司（「集團」）根據《國際財務報告準則》編制的截至 2017 年 12 月 31 日止年度（「回顧年」）經審核之經營業績。

按照《國際財務報告準則》，集團於 2017 年的營業額為人民幣 919.62 億元，較去年同期增長 18.13%；歸屬於本公司股東的稅後利潤為人民幣 61.432 億元，較去年增加 2.93%；基本每股收益為人民幣 0.569 元（2016 年：人民幣 0.553 元）。公司董事會建議派發 2017 年末期股利人民幣 0.30 元 / 股（含稅）（2016 年：人民幣 0.25 元 / 股）。

上海石化董事長吳海君先生表示：「2017 年，世界經濟出現較强復蘇，發達經濟體增長加快，新興市場和發展中經濟體整體增速止跌回升。中國深入推進供給側結構性改革，經濟活力、動力和潜力不斷釋放，國民經濟穩中向好，全年國內生產總值增長 6.9%，好於預期。中國石化行業運行保持穩中向好態勢，生產基本平穩，市場需求總體穩定，產品價格上漲，行業效益改善。回顧年內，本集團努力抓住有利的市場形勢，圍繞公司整體效益，積極開展安全環保、優化運行、市場開拓和降本減費等工作，生產經營取得良好成效，經濟效益創造歷史較高水平。」

2017 年，集團實現銷售淨額人民幣 792.183 億元，與去年同期相比增加 20.14%。受益於原材料成本上漲，產品銷售價格較上年普遍上升，合成纖維、樹脂及塑料、中間石化產品、石油產品和石油化工產品貿易的銷售淨額分別上升 8.07%、4.30%、14.08%、34.99% 和 15.12%。

回顧年內，集團裝置運行平穩，原油加工總量基本持平，來料加工有所減少，致集團的產品商品量有所上升。集團生產商品總量 1,371.75 萬噸，比去年同期增加 6.91%。2017 年全年加工原油 1,435.28 萬噸（包括來料加工 160.56 萬噸），微增 0.35%。生產汽油 316.61 萬噸，同比增加 9.98%；柴油 386.38 萬噸，同比減少 0.47%；航空煤油 157.41 萬噸，同比減少 1.51%。生產乙烯 76.69 萬噸，同比減少 7.11%；對二甲苯 63.29 萬噸，同比減少 5.62%。2017 年集團的產品產銷率為 99.80%，貨款回籠率為 100%，產品質量繼續保持優質穩定。

2017 年，國際原油價格呈 V 型走勢，集團加工原油（自營部分）的平均單位成本為人民幣 2,581.35 元 / 噸，較去年上升 30.40%。2017 年集團原油成本佔銷售成本的比重為 45.45%。

年內，集團不斷夯實生產運行基礎，並繼續強化健康、安全和環境保護管理，全面分解落實安全生產主體責任，開展風險識別管控，持續開展各種形式的隱患排查活動並加以整改。同時，集團強化環保源頭治理和抓好裝置檢修，加強過程管理，順利完成檢修並實現正常開車及平穩運行。另外，集團不斷優化生產運行，持續降本減費，努力提升效益空間。集團準確把握原油採購節奏，控制合理原油庫存，加強原油儲運管理，降低原油成本。積極爭取最優成品油配置，通過優化調整催化裝置操作、低辛烷值組分外委加工等措施優化汽油調和，努力提高汽油產量和高牌號汽油比例。

展望未來，吳海君先生表示：「2018 年，世界經濟有望延續復蘇勢頭。中國將堅持穩中求進的工作總基調，繼續以供給側結構性改革為主綫，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作，預計中國經濟將延續穩中向好的發展態勢。全球經濟持續升溫將推動石化產品需求繼續增長，預計 2018 年全球化工行業有望呈現穩中有升態勢。國內隨著供給側改革的推進，下游需求的穩定增長，石化行業供需有望繼續呈現結構性的好轉。但國內成品油市場和化工市場供給側結構性過剩和結構性短缺的矛盾沒有根本改變，未來國內大型民營煉化企業的規模擴張、煤化工產能的恢復等將使市場競爭更趨白熱化。2018 年，本集團將堅持以市場為導向、以效益為中心，強化安全綠色發展，強化生產運行管理，優化資源配置，加大結構調整，努力實現整體價值最大化。」

上海石化按營業額計乃中國目前最大的石油化工企業之一，也是首批在全球發售股票的中國公司之一。公司位於上海西南的金山衛，是高度綜合一體化的石油化工企業，主要業務為把原油加工成為多種合成纖維、樹脂和塑料、中間石油化工產品及石油產品。

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附：簡明合併利潤表