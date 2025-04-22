〈能源盤後〉美伊談判大有進展 關稅仍恐挫傷需求 原油跌逾2%
鉅亨網編譯許家華 2025-04-22 05:22
原油期貨價格周一 (21 日) 跌逾 2%，係因有跡象顯示美國和伊朗之間的談判取得進展，同時投資者仍擔心關稅恐挫傷經濟，從而削弱燃料需求。
- Brent 原油期貨下跌 1.70 美元或 2.5%，收每桶 66.26 美元。上周四原油收漲 3.2%，由於上周五是耶穌受難日假期，所以周四是上周能源期貨的最後收盤日。
- 美國西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.60 美元或 2.5%，收每桶 63.08 美元。前一交易日收漲 3.54%。
Onyx Capital Group 研究部主管 Harry Tchilinguirian 表示：「美伊會談看起來相對積極，這讓人們開始思考僵局解決的可能性，而這直接的影響是伊朗原油不會退出市場。」
他補充說，由於復活節假期，市場流動性也較低，這可能會加劇價格波動。
伊朗外交部長表示，在會談中，美國和伊朗同意開始制定潛在核協議的框架，一位美國官員稱此次會談取得了「非常好的進展」。
美國上周對一家中國獨立煉油廠實施進一步制裁，指控該煉油廠加工了伊朗原油，這加大了對伊朗的壓力。
美國總統川普多次批評聯準會後，市場周一也面臨壓力。川普周一表示，除非立即降低利率，否則美國經濟可能會放緩。
分析師表示，由於對需求的擔憂，黃金價格再創歷史新高，能源市場也出現動盪。美股主要股指均跌逾 2%。
普萊斯期貨集團高級分析師 Phil Flynn 表示：「美股走跌引發能源市場的避險情緒。」
同時，OPEC+(石油輸出國組織和俄羅斯等盟友) 預計仍將從 5 月起增產 41.1 萬桶 / 日。然而，部分增幅可能會被那些超額減產的國家所抵銷。
路透社 4 月 17 日的調查顯示，投資人認為關稅政策將導致美國經濟今明兩年大幅放緩，未來 12 個月陷入衰退的機率中值接近 50%。美國是世界上最大的石油消費國。
投資人正關注本周即將發布的一些美國數據，包括 4 月製造業和服務業 PMI 初值，以了解經濟走向。
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