〈能源盤後〉美元走弱 經濟消息喜憂參半 原油走穩 小幅收高

鉅亨網編譯許家華 2025-04-25 05:49

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原油期貨價格周四 (24 日) 小幅上漲，係因投資人權衡美元走弱、OPEC + 可能增產、經濟消息好壞參半、美國關稅訊號相互矛盾，以及俄烏戰爭的消息。

Brent 原油期貨價格上漲 43 美分或 0.7%，收每桶 66.55 美元。

美國西德州中質原油（WTI）期貨價格上漲 52 美分或 0.8%，收每桶 62.79 美元。

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美國上周初請失業金人數小幅上升，顯示儘管進口商品關稅引發經濟動盪，但勞動市場仍維持韌性。

由於美國總統川普發起的貿易戰導致成本上升，企業紛紛提高價格並下調財務預期，貿易戰也擾亂了全球供應鏈。

聯準會官員在電視採訪中表示，他們認為沒有必要改變貨幣政策，因為他們需要更多資訊來確定貿易關稅如何影響經濟。

能源諮詢公司 Gelber and Associates 分析報告指出：「市場仍在試圖理解這些數據，因為就業數據顯示勞動力市場具有韌性，但聯準會認為失業率可能受到關稅影響，該評論則緩和了樂觀情緒。」

由於中美貿易戰缺乏任何實質進展，投資人的憂慮再次加劇，美元周四全線回落，而美元走弱使得以美元計價的石油等大宗商品對於使用其他貨幣的買家來說更加便宜。

供應不確定性

伊朗外交部長 Abbas Araqchi 周四表示，他已準備好前往歐洲就伊朗核計畫進行會談。法國表示，如果伊朗表現出認真的態度，歐洲大國已準備好進行對話。

若伊朗與歐美談判成功，可望解除對伊朗石油出口的制裁。伊朗是 OPEC 第三大產油國，僅次於沙烏地阿拉伯和伊拉克。

在俄羅斯連夜用導彈和無人機襲擊基輔後，川普周四批評俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin)，並對其喊話「Vladimir，住手！」

川普周三表示，烏克蘭領導人阻礙了結束俄烏戰爭的和平談判。若俄烏戰爭能停止，可能會有更多俄羅斯石油流入全球市場。俄羅斯與美國和沙烏地阿拉伯並列為世界上最大的石油生產國之一。

如今因俄烏戰爭，許多歐洲國家正試圖逐步停止進口俄羅斯石油。歐盟委員會主席 Ursula von der Leyen 表示，歐盟委員會將在未來兩周內提出路線圖，以兌現歐盟到 2027 年停用俄羅斯化石燃料的承諾。

俄羅斯是 OPEC + 組織成員國。根據路透社周三報導，OPEC + 數個成員國建議在 6 月連續第二個月加速增產。