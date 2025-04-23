〈能源盤後〉受伊朗新制裁影響 原油漲逾1美元

鉅亨網編譯許家華 2025-04-23 05:57

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原油期貨價格周二 (22 日) 收盤漲逾每桶 1 美元，係因受美國對伊朗實施新制裁和美股上漲的推動，油價自前一交易日的大幅拋售中反彈。

Brent 原油期貨上漲 1.18 美元或 1.8%，收每桶 67.44 美元。

美國西德州中質原油期貨價格上漲 1.23 美元或 2%，收每桶 64.32 美元。

交易更活躍的 6 月交割的 WTI 原油期貨價格也上漲 2%，收每桶 63.47 美元。

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美國周二對伊朗液化石油氣和原油運輸巨頭及其企業網絡實施新制裁。

紐約 Again Capital 合夥人 John Kilduff 表示，儘管上周末美國和伊朗就伊朗核計畫的談判取得了進展，但在美國制裁加劇的背景下，未能達成協議可能會對伊朗的石油出口造成嚴重影響。

Kilduff 表示，美伊兩國或是達成某種核協議，或是美國試圖將伊朗的石油流量推向零，「而現在越來越偏向零流量的情況。」

瑞穗分析師 Robert Yawger 表示，美股飆升顯示投資者的風險偏好增強，這也推動了油價上漲。

由於投資人關注企業獲利，美股周二上漲。此前一天，美國總統川普對聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 的批評不斷升級，導致美股大幅拋售。

周一由於美伊談判取得進展以及美股拋售，Brent 和 WTI 基準原油價格跌逾 2%。

儘管加徵關稅暫停，但投資人仍擔心美國關稅可能會削弱全球經濟活動，對未來的油價造成壓力。

國際貨幣基金組織 (IMF) 周二大幅下調了今年的經濟前景，理由是美國關稅達到百年來的最高水準，中美之間的貿易緊張局勢加劇。

資產管理公司康寧大宗商品研究主管 Marcus McGregor 表示：「（美國關稅）有可能減緩全球貿易、擾亂供應鏈、增加主要能源消耗行業的成本——所有這些都可能顯著抑制石油需求。」

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周二向投資人表示，他相信中美之間的貿易緊張局勢將會緩和，但目前中美之間的談判尚未開始，而且將是一場「艱難的」談判。