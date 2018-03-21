中國動向上市十週年 2017維持高分紅

全年派息比例高達 189%

香港 2018 年 3 月 21 日電 / 美通社 / --

業績摘要

（人民幣百萬元） 截止 12 月 31 日止年度 2017 2016 變動 收入 1,353 1,501 -9.9% 毛利（扣除存貨減值撥備前） 760 851 -10.7% 毛利率（扣除存貨減值撥備前） 56.2% 56.7% -0.5 百分點 經營盈利 1,027 1,016 1.1% 本公司權益持有人應佔盈利 805 870 -7.5% 每股基本盈利（人民幣分） 14.51 15.79 -8.1% 每股末期股息及末期特別股息（人民幣分） 4.26 4.26 -

中國領先的國際運動服裝品牌企業 -- 中國動向（集團）有限公司（「中國動向」或「公司」，香港聯交所上市股份編號：3818，連同其附屬公司「集團」），公佈其截至二零一七年十二月三十一日止（「報告期」）全年業績。

二零一七年是中國動向上市的第十年，為答謝股東的長期支持，董事會宣佈派發本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度權益持有人應佔淨利潤的 30% 及 40% 作為全年及全年特別股息，加上中期加派的特別股息合共全年派息比例為 189%。

2017 年度營運表現亮點

Kappa

Kappa 於二零一七年與明星及各行業意見領袖強勢合作，在娛樂、音樂、藝術等不同領域之間進行跨界合作，強化帶有品牌 DNA 屬性的產品，通過一系列線上線下聯動的品牌推廣活動以及精准快速的傳播渠道，提升消費者對品牌的認知與理解，帶動產品每日平均銷量的提升。

Kappa Kids

童裝業務在收回集團管理的兩年後保持穩定增長。通過多元化的市場推廣活動，例如「中國足球小將」賽事活動贊助等，成功提高了品牌知名度。報告期內童裝業務收入為人民幣 114 百萬元，佔中國區收入 11.0%，其中，線下流水同比增長 59%，線上流水同比增長 43%。

截至二零一七年十二月三十一日，集團 Kappa 品牌的店舖總數為 1,487 間（包括 Kappa 兒童店舖 350 間）。

電商業務

隨著國內消費結構逐步向多元化、品質化、個性化等方向發展，消費升級的趨勢在線上也已逐步顯現。電子商務作為集團重要的業務組成部分，一直積極探索新方法，深耕國內電商市場。二零一七年是 Kappa 參加天貓雙十一購物節的第九個年頭，當天全網含童裝銷售額同比二零一六年增長 30%。

日本業務

二零一七年，集團對日本業務所進行的改革仍在持續進行中。其中 PHENIX 品牌由於品質優異，持續贊助了項級冰雪運動團隊挪威高山滑雪隊與挪威奧委會。與此同時，國家相關部門陸續出台了一系列政策，激勵冰雪運動發展。我們相信日本業務將會煥發生機。

投資業務

投資業務於過去幾年一直是集團的重要增長引擎之一，有效推動了集團「雙輪驅動」的業務模式穩步邁進，其中金融投資表現亮眼。秉持繞「以盈利為核心，攜手優秀夥伴，聚焦優勢項目」的原則，二零一七年集團實現投資收益人民幣 942 百萬元，同比增長 19.7%。集團直接持有的阿里巴巴股票與間接持有的螞蟻金服、京東金融等項目，也已經並有望繼續為集團提供滿意的回報。未來，投資業務會為股東帶來穩定、持久的收益。

全新領軍人物及組織架構調整

為了順應市場變化，加速改革創新，集團於二零一七年底迎來了新的領軍人物—張志勇。張先生從業二十餘年，行業經驗豐富。另外，集團適時對組織架構進行了優化與變革，引進不同領域的尖端人才，在銷售、市場、運營管理等體系進行了深度調整，希望借此提升集團整體運營效率。公司相信，以上一系列舉措將會帶領動向揚帆駛入新的徵程。

中國動向（集團）有限公司主席兼執行董事陳義紅先生表示：「二零一七年是中國動向上市的第十年，我們衷心感謝股東多年來的支持和愛護。在過去十年裏，中國動向不斷求變、創新、邁進，跨過重重難關。作為一家創立十五年的企業，中國動向將秉持拼搏進取的精神，在業務上精益求精，提升品牌及企業價值，為集團未來的持續發展紮穩根基，為廣大股東帶來更加豐富、久遠的收益。」

關於中國動向（集團）有限公司

中國動向（集團）有限公司（股份編號：3818）為一家中國領先的國際運動服裝品牌企業，於 2007 年 10 月 10 日正式于香港聯合交易所主板上市。集團主要在中國從事設計、開發、市場推廣及分銷品牌運動服裝。中國動向現擁有國際知名 Kappa 品牌在中國、澳門地區及日本的全部權益。中國動向於 2008 年 5 月 1 日完成收購日本運動服裝企業 -- PHENIX。PHENIX 品牌是日本市場佔有率位列第一的滑雪服品牌，在國際市場也享有較高的知名度。