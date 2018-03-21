晶澳為約旦最大屋頂光伏項目供應全部光伏組件

全球最大的高性能太陽能產品製造商之一 -- 晶澳太陽能 (JASO)3 月 20 日宣布為雅爾穆克大學 3MW 項目供應全部光伏組件，此項目是約旦迄今為止最大的屋頂光伏項目。



雅爾穆克大學是約旦一流的高等學府，9232 塊晶澳組件分布於全校 29 所建築物屋頂上，預計每年發電量達 468 萬千瓦時，滿足全校師生日常的用電需求，同時每年可減少二氧化碳排放 290 公噸。該項目由約旦最大的新能源解決方案供應商之一 Kawar Energy 公司開發、設計和建造，其出色的施工質量和速度保障了項目順利完成。







約旦地處高溫、高紫外、多風沙地區，對組件的高可靠性有著極為嚴苛的要求。晶澳優質的組件在高溫、高紫外環境下表現優異，可抵抗風沙的磨損，為提升發電量提供了有力保障。晶澳在約旦光伏市場始終名列前茅，2017 年在約旦出貨量達 130.2MW，市場占有率近 50%。







晶澳太陽能副總裁曹博先生表示：「作為全球領先的光伏組件制造商，晶澳將繼續專注於技術創新和產品品質，滿足全球客戶的多樣性需求，為解決日趨嚴重的能源問題做出積極貢獻。」



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