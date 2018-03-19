A股有高本益比，也要有好的基本面！

3 月以來，富士康互聯網 (FII) 要在上海交易所掛牌上市，引發各界熱列討論，郭董還為了台灣的小股東能到 A 股市場開戶，這兩天造成小股東抗議反彈，郭董致上歉意，並揚言撤換券商，譲小股東感覺窩心。FII 旋風也引起台商會不會一窩蜂到深滬股市掛牌，讓台灣的資本市場有被掏空疑慮？像南僑的陳飛龍就立即響應。其實每個市場都有不同的特色，像台灣的科技股就有聚衆的效果，香港的金融，工業股受青睞，這些年騰訊，吉利，舜宇光學，瑞聲科技也都捲起旋風。



深滬股市本益比較高是事實，像創業板平均本益比仍將近 50 倍，中小板也超過 40 倍。不過企業可以選擇在不同市場掛牌上市，但重要的仍是基本面，有好的基本面不愁沒有好股價。如果只靠高本益比，最後股價仍會崩跌而下。



本益比最高的深圳創業板為例，賈躍亭持有 25.67% 的樂視網，股價最高漲到 179.03，最近最慘跌到 4.01 人民幣。軟件股暴風科技一度漲到 327.01，最近跌到 19.42 人民幣。安碩信息從 474 跌至 16.3 元，長亮科技由 451.57 跌至 14.43，有台資背景的鼎捷軟件一度漲到 138.5 元，現在跌至 10.71 人民幣，本益比仍有 64.4 倍。很多創業板飆股，因為太投機，尤其是 2015 年的大泡沫調整，很多公司股價有的跌到天價的十分之一，甚至跌到 1% 的也有。可見，不管股票在那裡上市，基本面才是硬道理。



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