聯成去年每股盈餘2.02元，攀七年新高，股利大方派發1.8元

【財訊快報／巫彩蓮報導】大陸嚴執行嚴格環保稽查，DOP(可塑劑)、PVC(聚氯乙烯)雙漲效應帶動下，聯成 (1313) 公布去年財報，全年稅後盈餘 23.42 億元，年增 1.15 倍，每股盈餘 2.02 元，創下近七年新高，每股配發 1 元現金股息、0.8 元股票股利，股利 1.8 元，盈餘分派率達 89%，以今 (19) 日 18.2 元平盤價計算，股息殖利率達 5.49%。全球 DOP 需求約 800 萬噸，當中大陸、亞洲需求約 400 萬噸，聯成 DOP 年產能約 180 萬噸 (包括 4 萬噸不含鄰苯環保型) 為全球第一大廠，其產能分布為：鎮江廠 43.5 萬噸、珠海廠 34.5 萬噸、中山廠 11.5 萬噸、林園 15.5 萬噸、泰州廠 26 萬噸、遼寧盤錦廠 24 萬公噸、四川南充廠 12 萬公噸、馬來西亞年產能 10 萬噸。



大陸生產據點區域性布局，從珠三角 (中山廠、珠海廠)、長三角 (鎮江、泰州)，一路延伸到大陸西南、東北，其設廠策略係以各廠區周邊三百公里作為供應區域，再輔以運輸碼頭布建，讓運籌利基得以發揮，



除了泛用級 DOP 之外，聯成把鄰苯系列 DOP 透過氫化過程，開發出環保型 DOP，目前只有歐美兩家大廠具有生產能力，可以用於輸血袋醫療用品、食品包裝等，環保型 DOP 價格比泛用級 DOP 高出 2000-5000 元人民幣，利潤率幾乎一倍以上。



另外，大陸有意淘汰半數電石法 PVC 產能，目前大陸 PVC 年產能約 2400 萬噸，約有 8 成為電石法，若此推算，將近年產能 1 千萬噸 PVC 遭到淘汰，聯成泰州廠 PVC 具有大陸內銷市場利基，可以遞補電石法 PVC 產能退出的缺口。



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