台企銀去年EPS 0.79元 今年策略鎖定一青、二老、三創

台企銀 (2834) 邁向第 2 個 100 年，董事長黃博怡今日表示，10 年前的台企銀獲利表現及資產品質都落後水準，每股稅後純益只有 0.02 元，但去年 EPS 已達 0.79 元，強調台企銀 10 年來已脫胎換骨。黃博怡指出，台企銀去年雖受打銷慶富案 18 億元呆帳影響，但還能繳出稅前盈餘 57.17 億元成績，年減 9.58%，每股盈餘 0.93 元。逾放比也從 10 年前 2.25% 降至去年 0.33%，備抵呆帳覆蓋率自 41% 提升至 328%。另外，和旺案呆帳 2 月也收回約 15 億元，備抵呆帳覆蓋率拉升至 350% 以上。已經與其它公股銀行並駕齊驅。



展望 2018 年，黃博怡表示，台企銀營運策略將定調「一青、二老、三創」。將重新塑造「中小企業專業銀行」角色，業務方向則要協助青年創業、新創與中小企業取得發展所需中長期資金，加強青年創業輔導模式、推動銀髮經濟、扶植新創產業，營造有利於企業創新與社會發展的環境。



另外，提及台灣房價，黃博怡認為，現在台灣的房價水準，讓年輕人「想起來就腿軟」，直說打壓房價不是良策，而是要提高年輕人的薪資水準，讓年輕人買得起房。



黃博怡分享，自己 30 年前花 280 萬元在內湖買了 40 坪房子，當時月薪以 4 萬元計算，只要 70 個月就能買得到房，但對比現在薪資水準也在 4 萬元左右，但同樣的一間房子價值，至少都超過 2000 萬元，等於要工作 500 個月才買得起一間房，根本是要超過 40 年不吃不喝。



黃博怡最後強調，打壓房價的方式，對經濟發展將是浩劫，只有調升年輕人的薪水才是根本，讓年輕人有自信，社會才能有無限可能。



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