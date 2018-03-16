防水門事件 外資反手買超 緯創續跌但5日線有撐

緯創 (3231-TW) 驚傳昆山廠採用非蘋果合格零件，導致防水係數出現瑕疵，遭蘋果勒令停工兩周檢查，緯創對此強調工廠沒有停工。而外資昨天趁勢反手買超緯創，但是緯創股價今 (16) 日還是續跌超過 3%，以 25.6 元作收，5 日線仍具強烈支撐。

緯創傳出為蘋果代工 iPhone 8 Plus 放置 SIM 卡的防水機構件，疑似在未經客戶同意下，採用另一家非蘋果供應鏈業者生產的產品，導致防水係數出現瑕疵，遭蘋果勒令停工兩周檢查。

不過，緯創公司已否認停工，預期此事件對公司營運應影響不大。法人表示，緯創今年 iPhone 新機供貨比重預估在 10%，出貨量較去年倍增，仍是 iPhone 新機受惠股。

在緯創傳出此「防水門」利空之際，外資卻在昨天反手買超緯創 5477 張，雖然今天緯創續跌，但是外資對其操作動向將動見觀瞻。

若投資人看好緯創後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：緯創群益 76 購 01 (070301-TW)、緯創兆豐 77 購 01 (071405-TW)、緯創國泰 78 購 01 (073337-TW) 等。