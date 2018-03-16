益張去年獲利大減逾6成 EPS 2.29元 擬配發3元股利

台灣最大商用金屬展示架製造商益張 (8342-TW) 去年稅後純益 6973 萬元，年衰退達 64.18%，每股純益為 2.29 元，今 (16) 日董事會決議擬配發每股 3 元現金股利，以今天收盤價 39.5 元計算，其股利現金殖利率為 7.59%。

益張去年財報營收 14.79 億元，年減 24.25%，毛利率 17.84%，年減 3.6 個百分點，稅後純益 6973 萬元，年衰退達 64.18%，每股純益為 2.29 元，全年認列的業外兌換及評價損失則約 4326 萬元。

而益張去年第 4 季營收 3.41 億元，毛利率 17.04%，季減 1.65 個百分點，年減 1.32 個百分點，稅後純益 556 萬元，季減 43.93%，年減 91.37% 單季每股純益 0.21 元。

益張主管表示，去年主要因歐盟主要客戶進行庫存水位調整，導致營收衰退，另受新台幣全年累計升值約 8% 影響，除造成營業毛利率下滑，業外兌換及評價損失則約 4326 萬元。

益張表示，今年在歐盟大客戶之庫存水位去化，營收可望持穩，同時益張持續深耕毛利較高之商業展示、運輸物流 (電商、物流)，飯店餐飲、醫療照護等領域的 置物收納設備產品，對於今年營運將樂觀看待。

益張在今年營運重點在製程垂直整合，第 2 季起將收回外包的部分前段製程，改回廠內自製，同時，將以往每年 3000-4000 萬元資本拉高到 5000-6000 萬元，預期將可達成提高生產效率與獲利能力效果。至於今年全年的營收也將以維持去年的 14.79 億元為目標。