川普關稅大棒下 哪些中國產品首當其衝

摘要：高盛認為，在電動工具、電器產品及體育用品等產品類別，美國對華貿易逆差較大，它們將成美國關稅針對的重點。而在美國擁有順差的類別則不太會被徵收關稅，但卻可能是中國報復的重點。

最新消息稱川普考慮對中國進口商品課徵高額關稅，那麼哪些產品將會成為「受害者」就成為了市場高度關注的對象。

周三，路透社引援知情人士表示，川普政府正尋求對中國大約 600 億美元的進口商品徵收關稅，科技和電信行業將受到重點關注。

另據美國網站 Politico 報導，美國政府正考慮對電子、電信設備、家具、玩具等 100 多種中國產品徵收關稅。此外，美國政府還計劃對中國投資施加限制。

在此之前，3 月 7 日，川普曾在推特發文，要求中國制定一個把對美貿易順差削減 10 億美元的計劃。隨後白宮發言人指出需再加兩個零，應該削減 1000 億美元。

但哪些中國進口商品將成為徵稅目標就成了一個關鍵問題，這是因為關稅將使產品價格飆升，對美國生產者和消費者以及企業利潤率都將產生重大影響。

高盛預計，根據川普和白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）等人的意見，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）將帶頭制定這一關稅徵收名單。

高盛認為 57 類進口產品或成為關注重點，具體見下表：

在考慮上述排名時，高盛首先將美國擁有雙邊貿易順差的商品剔除掉，而其餘商品參照五個標準的加權平均進行排名：

1. 美中雙邊貿易平衡；

2. 美中關稅差距；

3. 最終用途 (一般是消費或投資) 的進口市佔率, 而不是用作其他工業的中間投入；

4. 從中國進口占美國國內中間和最終需求總量的比例；

5. 該類別是否為「中國製造 2025」報告中的重點。

具體來看，電動工具和電器產品位列榜首。高盛指出，這是因為在這些產品上美國對華貿易逆差顯著，中國對從美國進口的此類產品徵收更高關稅，並且消費者使用的這些產品中進口占比較高。

高盛表示，基於同樣的原因，體育用品、玩具、珠寶和電視機等消費類電子產品也排名靠前。

航空航海導航設備、鐵路設備、船舶、家具等中國進口商品因在美國國內銷售總額中所占比例較小，則排名靠後。

相較之下，在美國享有貿易順差的領域，如飛機、大豆和其他農產品，白宮對其徵收關稅可能性較小，但同樣，這些產品也將成為中國政府對美國徵收報復性關稅時首要考慮的目標。

『新聞來源／華爾街見聞』