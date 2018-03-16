通俄門、貿易戰來襲 標普年內首度四連跌 美元上漲

摘要：投資者衡量貿易戰之際，又爆出特別檢察官 Mueller 就通俄門給川普團隊發傳票的消息，標普小幅收跌，年內首次四連跌。道指收漲超百點，盤中一度漲超 200 點。納指收跌 0.2%。美元上漲。

投資者衡量貿易戰之際，又爆出特別檢察官 Mueller 就通俄門給川普團隊發傳票的消息。標普小幅收跌，年內首次四連跌。道指收漲超百點，盤中一度漲超 200 點。納指收跌 0.2%。美元上漲。

隔夜市場要聞

據兩位知情人士向紐約時報透露，美國特別檢察官 Robert S. Mueller 已經傳喚川普的公司交出部分文件，包括一些與俄羅斯有關的文件。該命令是 Mueller 首次公開要求與川普總統業務相關的直接記錄，令調查更接近總統。

美國白宮貿易顧問納瓦羅稱，川普未來數周將宣布關於中國貿易的調查結果，可能與知識產權的「301 調查」有關。他讚揚川普以關稅為首的貿易措施「很勇敢」，認為美國重建貿易環境不光為了自己，「也是為了全世界」。

川普新晉首席經濟顧問 Kudlow 首次提到聯準會，說」我希望他們別做過頭「。此前德銀和高盛經濟學家均警告今年可能升息五次。媒體稱，Kudlow 曾批評聯準會去年的政策，稱聯儲沒有權力左右價格。

股市

美股今日自高位滑落。道指一度漲超 200 點，回落至收漲 115 點。

標普 500 指數收跌 2.15 點，跌幅 0.08%，連續第四個交易日收跌，報 2747.33 點。道指收漲 115.24 點，漲幅 0.47%，結束之前連跌三天遭遇，報 24873.66 點。納指收跌 15.07 點，跌幅 0.20%，連續下跌三天，報 7481.74 點。

倫敦資本集團研究主管 Jasper Lawler 向英國《金融時報》表示：「隨著川普重建白宮官僚團隊、使其在外交政策方面更符合他的干預主義立場，並且有關川普將對中國進口商品——不僅侷限於鋼材與鋁產品——徵收 600 億美元關稅，投資者們越來越感到擔心。」

他表示：「這幾乎肯定會成為引起中國採取報復行動的導火索。」

蘋果收漲 0.12%，谷歌母公司 Alphabet 收漲 0.15%，微軟收漲 0.35%。亞馬遜則收跌 0.55%，Facebook 收跌 0.18%，奈飛收跌 0.14%，英特爾收跌 1.89%，特斯拉收跌 0.32%。

富時泛歐績優 300 指數收漲 0.62%，報 1475.14 點。

德國 DAX 30 指數收漲 0.88%，報 12345.56 點。法國 CAC 40 指數收漲 0.65%，報 5267.26 點。英國富時 100 指數收漲 0.10%，報 7139.76 點。

商品

COMEX 4 月黃金期貨收跌 7.80 美元，跌幅 0.6%，報 1317.80 美元 / 盎司，創 3 月 1 日以來收盤新低。

外匯

美元指數上漲 0.5%，至 90.12。而歐元下跌 0.5%，至 1.2304。美元對日元下跌 0.1%，至 106.23。





債市

10 年期美債殖利率上漲 1 個基點，至 2.82%，盤中一度跌破 2.8% 的關口。而兩年期美債殖利率上漲 2 個基點，至 2.28%。

10 年期德國公債殖利率下跌 2 個基點，至 0.57%，創下了 1 月末期以來的新低。

『新聞來源／華爾街見聞』