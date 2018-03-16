對華統一陣線？美國要在下周的G20「尋求共識」

摘要：在將於下周舉辦的 G20 財長會議期間，美國表示將會聯合「志同道合」的國家，共同向中國的國企補貼及外商投資政策等施壓。而鋼鋁關稅計劃，可能正是川普「要挾」其他國家加入的籌碼。

G20 財長會議即將到來，美國已經開始放風繼續向中國施壓。

據路透報導，美國財政部一名高官周四表示，在下周將於阿根廷舉行的 G20 財長會議期間，川普政府將尋求聯合與美國有類似想法的國家，共同向中國對國企的補貼以及投資政策進行施壓。

他提到，對於中國鋼鐵和鋁的過剩產能、國企補貼以及外商投資政策，歐盟及其他主要經濟體認為這是切實的問題，「對安全和金融穩定都構成挑戰。」

美國當地時間 3 月 1 日，川普突然宣布，由於進口鋼鐵和鋁產品嚴重損害了美國內產業，威脅到美國家安全，為重振美國鋼鐵和鋁產業，計劃對所有來源的進口鋼鐵和鋁產品全面徵稅，稅率分別為 25% 和 10%。

這立刻引發全球震驚，令貿易戰風險急速飆升，歐美股市也因此大幅下挫。但是等到川普在 3 月 8 日真正的簽署關稅行政命令時，市場則長舒了一口氣，這不僅豁免了加拿大和墨西哥，還給關稅生效留下了 15 天的緩衝期。

華爾街見聞《主編精選》此前文章總結道，從一開始，川普宣布這一關稅就是一出鬧劇，因為板子全都打在了自己盟友身上。美國鋼鐵進口前六大來源地分別是：歐盟、加拿大、韓國、墨西哥、巴西和日本；鋁的進口第一來源大國是加拿大，占比近 50%。

上述文章提到，美國政府本來的計劃就是用關稅手段來「逼迫」盟友們合作，與美國攜手對付中國。其中一個重要的合作領域是支持，至少是不要反對美國即將主要針對中國祭出的 301 條款。美國首席貿易貿易代表萊特希澤已經為此準備了數月，以完善各類技術性細節。最後對中國實行 301 條款，是比鋼鋁貿易更重要，也更具有挑戰性。

現在看來也的確如此，雖然關稅計劃引發軒然大波，但上述美國財政部官員表示，這和對中國遠離市場自由化進行抵制之間互不影響，美國與那些對中國過剩產能等有意見的地區「仍將會就各個方面持續展開合作」。

『新聞來源／華爾街見聞』