美債殖利率2018年已觸頂？ BMO是這麼認為

美國 10 年期公債殖利率幾周前逼近 3%，到達這個關卡似乎是唾手可得，可是現在看來尚在未定之天。

十年期美債殖利率日線走勢圖 (近半年來表現) 圖片來源：Bloomberg

美債這個基準殖利率周三 (14 日) 短暫跌破 2.8%，而在上個月曾經來到 4 年高點 2.95%。

一連串的因素帶動最近債券的漲勢：美國零售銷售不如預期後，聯準會 (Fed) 亞特蘭大分行調降第一季成長預估；貿易緊張局勢升溫，因為德國總理梅克爾表示，不確定歐洲是否能獲得美國關稅豁免；周二 30 年期債券標售意外強勁，支撐債市。

對債券交易員來說，最近債市轉強可能只是假動作，因為聯準會下周可能升息，且勞動力市場的強勢可能為通膨升高鋪路。不過話說回來，在規模 14.7 兆美元的美債市場，難以否認會有似曾相識的感覺。債券交易員回顧 2017 年，當時 10 年期美債殖利率 3 月 14 日達到高峰 (沒錯，正好是在一年前)。

BMO Capital Markets 策略師 Ian Lyngen 和 Aaron Kohli 在報告中寫道：「10 年期和 30 年期公債殖利率 2018 年的高點可能已經確定，這個想法我們越來越有把握。」

本周由長債領漲，殖利率曲線趨平。5 年期和 30 年期殖利率差周三一度縮小至 44 個基點，接近今年稍早見到的 10 年低點。