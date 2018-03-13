又一警惕訊號：創紀錄規模3年期美債拍賣 得標利率創近11年新高

摘要：除了 280 億美元規模的 3 年期美國公債，本周一美國財政部拍賣的 10 年期美債得標利率也創四年多新高。上月分析師就擔心，天量美債拍賣可能讓 10 年期美債殖利率升破 3% 的紅線，引發風險資產重定價。

本周一 3 年和 10 年期美國公債得標利率均創近新高，又一次令人警惕川普政府財政赤字可能對美債殖利率施壓，進而傷害美股牛市。

當地時間 12 日本周一，美國財政部拍賣 280 億美元 3 年期美國公債，得標利率 2.436%，創 2007 年 5 月以來新高，明顯高於上月同期公債拍賣得標利率 2.28%。此次認購倍數為 2.94，也低於前次的 3 倍。

這是 2014 年 6 月以來最大規模的 3 年期美國公債拍賣。數據顯示，這批 3 年期美國公債得標利率創近十一年新高，借款成本明顯增加，而且需求不及上次拍賣。

當天美國財政部還拍賣了 210 億美元 10 年期美國公債，其 2.889% 的得標利率創下 2014 年 1 月以來新高。不過認購倍數 3.67 倍高於前次的 3.19。

除了以上兩個期限的公債，周一美國財政部還拍賣了 3 個月和 6 個月期公債，得標利率均高於上月，前者得標利率 1.67%，上約為 1.63%，後者得標利率為 1.85%，上月為 1.82%。前者的認購倍數 3.13，低於前次 3.26，後者認購標倍數 3.67，高於前次 3.19。

對於此次基準 10 年期美債的標售表現，BMO Capital Markets 的策略師認為，從各項指標看都算一般，市場預計到了標售結果。

而在本周一美債標售以前，彭博報導就亮出了「金融危機以來債券交易者從未如此逃避美債拍賣」的標題，稱 10 年期美國公債的認購倍數已經創下 2009 年 10 月以來新低，並預計隨著美國財政赤字大幅增加，債券需求可能更疲軟。

華爾街見聞此前提到，今年 2 月倒數第二周美國公債拍賣規模創下 2500 億美元的天量。多位分析師由此預計，10 年期美債殖利率或在本周衝破 3% 的「紅線」，這將是 2013 年 12 月以來首次突破這一高位。

2 月上旬美國參議院通過預算協議，大幅增加未來兩年聯邦支出 3000 億美元，這意味著美國政府今年將借債超過 1 兆美元，這樣代表着在全球股債市場面臨拋售潮的時候，美國政府借債將更加困難。

2 月 CrossBorder Capital 的分析師曾警告，10 年期美債殖利率如果在天量標售美債當周超過 3%，今年有望上測 3.5%，會對整體市場產生漣漪效應，帶來一系列風險資產的重新定價。去年市場享受的「金髮姑娘」狀態紅利將不復存在。

截至發文，本周一美債價格總體上行、殖利率回落，截至發文，10 年期美債殖利率回到 2.88% 下方，3 年期美債殖利率處於日內低位 2.425%。

『新聞來源／華爾街見聞』