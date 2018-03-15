做空波動率導致巨額虧損 瑞信遭到投資者起訴

隨著越來越多的人尋求彌補波動率指數 (VIX) 上市交易產品造成的損失，瑞信集團遭到一位投資者起訴。這位投資者因做空股市波動率而在上月蒙受了巨額虧損。

這位名叫 Rajan Chahal 的投資者周三向紐約的聯邦法院提交訴狀，起訴瑞信、執行長 Tidjane Thiam 和首席財務官 David Mathers，指控他們未能披露對一支上市交易票據 (ETN) 的操作。Chahal 尋求代表購買該產品的其他投資者發起集體訴訟。該產品稱作 VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN，交易代碼 XIV。

上月多個旨在從市場平靜中獲利的 VIX 上市交易產品崩盤，已經引起了美國監管機構的關注。

以 2 月 5 日 VIX 指數飆升為中心的這些崩盤案例，使得規模超過 3 兆美元的上市交易基金行業的冰山一角浮出了水面。正是這一行業使得從對沖基金到普通散戶等各色投資者涉身極其複雜交易策略。

「瑞信通過結清所持各種金融產品，對 XIV 進行了積極操作，」Chahal 的代理律師在訴狀中說。訴狀主要引述了一些已經公開的信息，同時表示，Chahal 打算隨著案件進展出示更多證據。

瑞信發布聲明，對訴狀中的指控進行了駁斥。

「公開發布的招股說明書中準確、充分地披露了 VIX 投資面臨的風險，該產品只是面向經驗豐富的機構客戶，」這家總部設在蘇黎世的銀行說。「關於 XIV 價值和導致其價格在 2018 年 2 月 5 日大幅下跌的原因方面，瑞信從未有任何有意誤導投資者的行為。」

這支產品市值 1 月底時已超過 20 億美元，但是到了 2 月初大部分市值突然蒸發。瑞信不久便宣布，由於價格復甦無望，它將回購該產品。