台灣主要報紙重要財經新聞 2018年3月12日

大陸官方傳將對比特幣等虛擬貨幣出重拳，要求今年底前關閉大陸境內所有礦場、斷絕所有挖礦業務，甚至可能提前在兩會後祭出趨嚴的管理手段，為虛擬貨幣後市埋下變數。

鴻海子公司富士康工業互聯網（FII）快速通過大陸 A 股上市審查掀起話題，外資瑞信證券 PC 下游硬體王牌分析師武廣明指出，鴻海還將有小金雞上市計畫，點名鴻佰科技、天鈺科技及康聯生醫等三家公司，接下來可望陸續在台灣集中市場掛牌。

總投資金額達 600 億元的台北車站特定專用區 C1D1 土地開發案「台北雙子星」的世紀招標案，台北市政府即將在三月底 6 度公告招標，各方角力陸續浮上檯面。美國重量級私募基金 Bainbridge Investment 宣布將揮軍來台，結盟多家美國大咖，計畫攜手美國寶洋集團（Treasure Ocean Group）合組台灣「Taipei Global Parners Group」，參與競標。



聯合報

大陸高票通過修憲 習近平可再延任

所得稅 長照、年金各扣 2.4 萬？

31 萬人 總資產大於台灣 GDP

經濟日報

陸嚴打挖礦 台系鏈警戒

鴻家軍上市 外資點名三金雞

公司法翻修 股東會召集權聚焦

蘋果日報

以太礦機 4 月問世 恐衝擊顯卡

華擎跨足顯示卡 加入超微陣營

收復所有均線 法人看好台股攻高

中國時報

核二 4/1 併聯發電 變數大

強習時代來臨 軟硬兼施促統

空汙總量管制權 環署恐獨攬

工商時報

美私募基金 搶標台北雙子星

美股奮起 助台股本周上攻

壽險海外投資吃匯損 小心金管會盯上

自由時報

外交突破 美日印澳邀我安全對話

川普開條件 歐盟撤障礙才豁免

傳鷹派李德爾 掌白宮首席經濟顧問