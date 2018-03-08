「東京鯨」4個月賣5億美元比特幣 還有19億美元待售

知名的比特幣「東京鯨」 小林信明 5 個月來賣出 4 億美元的比特幣及比特幣現金，目前還坐擁 19 億美元的比特幣資產，隨時可以出手變現。

小林信明是東京的律師，且是 Mt. Gox 交易所破產受託人，儘管他並非典型的「比特幣鯨」，但持有的比特幣在加密貨幣世界中不可小覷。

什麼是比特幣鯨？ 市場上大約有 40% 的比特幣是由 1000 人持有，由於這群玩家擁有的籌碼之多，除了喊水能結凍外，就像鯨魚般能在「幣」海中翻江倒海 ，把身旁的小魚玩弄於股掌。

4 年前曾是全球最大的比特幣易所 Mt. Gox，因駭客入侵而丟失當時價值約 5 億美元的 85 萬枚比特幣，儘管公司宣稱收回 20 萬枚，但仍因此破產。

小林信明由於身為 Mt. Gox 交易所破產受託人，尋求募集資金分配給 Mt. Gox 債權人，因此有意繼續出售持有的 19 億美元比特幣。

雖然小林信明並未披露出售比特幣的策略及細節，但表示，希望能盡量在高檔時賣出。

據 Mt. Gox 網站公布，小林信明去年 9 月以來出售比特幣，平均價格為 10105 美元，台北時間周四上午 11：30，Coindesk 網站比特幣價格來到 9739 美元。