產業需求將入淡季 台股短期留意兩大變數

台股今 (12) 日受到美股大漲激勵，早盤大漲逾百點，法人表示，短期來看，美股是否創高、外資買超能否擴大將是牽動行情主要變數，現階段基於產業需求即將步入淡季，大盤仍暫以區間走勢視之。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，就企業盈餘成長的角度，因營所稅調高、匯市波動的潛在影響尚難確認，此部分對台股能提供的助益相對較弱，但上半年疑慮不高。目前來看，中期台股走勢仍決定在企業盈餘成長動能表現。

須留意的是，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，第 1 季為電子股淡季，尤其蘋概股受 IPhone X 銷售不佳影響，以及慎防美國掀起貿易戰，對於貿易對手採高關稅政策，若是實施可能引起全球主要國家包含美國、中國與歐盟之間的貿易戰爭。

展望後市，廖哲宏表示，市場信心回穩，目前看來外資態度仍偏向保守，外資動作相對保守，反應的是企業盈餘表現的不確定性，若變數消失，外資動作可望明確。

就技術面來看，廖哲宏表示，均線結構已開始改善，量價是否配合是目前的主要多空訊號，若補量上行，台股不排除重回前波高點。

投資布局上，包括雲端伺服器、3D 感測、ASIC、5G 及汽車電子等利基族群，仍持續看好，而半導體是台灣電子工業最具競爭力的一環，建議投資人可擇優佈局。