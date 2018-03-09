單週狂瀉2成4 比特幣跌破9千美元關卡

美國證券交易委員會 (SEC) 加強監管力道，比特幣價格承壓，週五 (9 日) 一度跌破 9,000 美元大關，本週累計已下跌約 24%。

根據 CNBC 報導，CoinDesk 網站數據顯示，週五比特幣價格一度跌至 8,587.0 美元，之後又回升至 8,671.6 美元。

台北時間週五下午 4 點 6 分，比特幣價格來到 8,646.7 美元。

美國證券交易委員會日前發布公告，暗示將對符合「證券」與「交易所」定義，卻未在 SEC 註冊的線上數位化資產交易平台，加強監管，並呼籲投資人，應使用正規、註冊過的交易平台。

日本金融廳也宣布，對 7 家加密貨幣交易所，祭出行政處分，其中有 2 家 (Bit Station 和 FSHO) 遭勒令停業 1 個月。

上述消息一出，比特幣等加密貨幣價格承壓，本週比特幣累計下跌約 24%。

有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼 (Nouriel Roubini) 直言，區塊鏈是被過度炒作的科技之一，比特幣等加密貨幣，終究是泡沫一場，該破就會破。

魯比尼曾將比特幣諷為「泡沫之母」，甚至預言其價格將慘跌至零。

哈佛大學教授、經濟學家 Kenneth Rogoff 也說，10 年內，比特幣的價值，會不斷減少，跌到 100 美元的可能性，比漲至 10 萬美元更高。

Rogoff 指出，撇開洗錢、逃稅的可能性不談，比特幣作為交易工具的實用性，是非常小的。