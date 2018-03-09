銀河娛樂(00027-HK)路氹三四期項目聚焦會議獎勵旅遊展覽和活動

銀河娛樂(00027-HK)位於澳門路氹的澳門銀河第三及四期項目，繼續推進第三、四期發展，項目聚焦在非博彩業務，針對 MICE（會議、獎勵旅遊、展覽和活動）、娛樂和適合家庭旅客的設施，當中亦包括博彩。

澳門銀河是銀娛的旗艦項目，2017年現金經營溢利升至111億元，帶動公司業績創新高，但項目第3、4期發展曾數次延後。隨着工程去年啟動，銀娛管理層近期再透露更多發展計劃，包括合共提供約4,500間酒店房，也設有大型會議中心、容納1.6萬人的演藝中心。

「澳門銀河」於2017年及第4季度經調整 EBITDA 均為歷年最佳。2017年第4度經調整 EBITDA 按年及按季分別上升 42%及 24%至 34 億港元。全年收益按年上升 17%至 446 億港元，全年經調整 EBITDA 按年上升 31%至 111 億港元；全年非博彩收益按年上升 6%至 30 億港元；五間酒店於2017年第4季度入住率接近 100%。

銀河娛樂其他發展項目，還包括位於橫琴項目，將繼續推展低密度的綜合渡假城，與集團在澳門的高能量娛樂項目優勢互補，預計今年稍後公佈更多詳情。國際方面，持續於海外市場發掘潛在商機，包括日本。至於菲律賓長灘島正開拓發展優質環保生態沙灘渡假村，亦顯示對國家「一帶一路」建設的支持。

集團對澳門的前景維持信心。短期而言，國家經濟表現穩健，加上2018年澳門有新酒店開幕，將進一步刺激旅客需求。同時，港珠澳大橋的落成，勢將便利國際旅客乘坐飛機經香港到訪澳門。中長期而言，亞洲和內地旅客市場滲透率仍然偏低，令澳門的旅遊及休閒渡假業有顯著增長的潛力。

銀娛於2017年及第4季度經調整 EBITDA 均創新高，主要受惠於中場表現歷來最佳、貴賓廳業務改善及營運效率提升。集團2017年第4季度經調整 EBITDA 按年及按季分別上升 40%和 18%至 42 億港元。 集團全年收益按年上升 18%至 625 億港元，經調整 EBITDA 按年上升 37%至 141 億港元，股東應佔溢利按年上升 67%至 105 億港元，當中包括 5 億港元非經常性開支；撇除非經常性開支，全年經調整股東應佔溢利按年上升 61%至 110 億港元。宣佈派發特別股息每股 0.41 港元。

由於博彩業務淨贏率偏高，令集團2017年第4季度經調整 EBITDA 增加約 5,200 萬港元；淨贏率正常化後，2017年第4季度經調整 EBITDA 為 41 億港元，按年增長 46%及按季增長 13%。

旗下澳門星際酒店，雖然淨贏率偏低業務仍表現強健。於2017年第4季度經調整 EBITDA 按年上升 18%，按季下跌 6%至 7.51 億港元。全年收益按年增長 20%至 142 億港元，全年經調整 EBITDA 按年上升 38 %至 30 億港元。酒店於2017年第4季度入住率接近 100%。

旗下「澳門百老匯」適合一家大小的渡假城並獲澳門中小企支持，2017年第4季經調整 EBITDA 為 700 萬港元，同比跌50%。2017年全年收益為 5.14 億港元，跌近24%；全年經調整 EBITDA 為 1,000 萬港元，跌66.7%。酒店於2017年第4季度入住率接近 100%。

銀河娛樂維持資本充足及流動現金充裕。截至2017年底持有現金及流動投資達 414 億港元，淨現金為 317 億港元；負債為 97 億港元，主要反映庫務利息收益率管理策略。年內早前已先後派發兩次特別股息，分別為每股 0.26 港元及每股 0.33 港元。

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