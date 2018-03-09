中國融保金融(08090-HK)參與緬甸網上實物商品交易所業務

中國融保金融集團(08090-HK)公布，公司與YFG訂立諒解備忘錄。根據諒解備忘錄，訂約方同意於緬甸就網上實物商品交易所進行合作及於緬甸成立合營公司，以此作為展開有關諒解備忘錄中所有商業活動之主要商業渠道。合營公司於稍後階段或會與當地銀行、其他金融機構及商業實體聯手進軍個別商業部門，藉此能夠迅速及全面地接入緬甸所有公司存在利益之相關業務。個別協議將適時簽立。同時，於合營公司成立之前，YFG將就處理諒解備忘錄相關事項於緬甸全權代表公司。

中國融保金融集團佔合營公司40%股權，YFG佔60%。合營公司之執行區域為緬甸境內。儘管公司於合營公司並不擁有控股股權，但訂約方進一步明確約定公司對可能設立之實物商品交易所之日常營運擁有管理權及控制權。訂約方須盡力確保合營公司於緬甸獲取合法及具資格之地位，以進行商業運作，並有訂約方信納之適當法律保障。訂約方預計將於2018年完成許可及法律程序並於不久之後開始營運。

YFG及其股東乃知名人士，於緬甸社會有著深厚之商業及社會關係。YFG應籍此盡力物色並招攬合適之當地金融機構及顯赫之商業實體，形成對訂約方而言均合適且能夠接受之模式，進而實現諒解備忘錄之目標。在任何合營公司的事務上，YFG都將是與緬甸內所有相關方聯絡及溝通之主要代表。

YFG為一間根據緬甸現行《公司法》成立之有限公司。其宗旨及目標為開展若干業務，尤其是開展政府項目。YFG可根據《國有企業法》向緬甸政府機構申請獨立單獨之許可證。YFG現正申請酒店及度假區業務許可證，尤其是在海灘及區域省會城市中。YFG的主要願景是依照國家經濟目標，參與適當推進市場經濟系統之工作。

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