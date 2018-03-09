國家新能源汽車技術創新中心建設推進會召開

據科技部網站9日消息，國家新能源汽車技術創新中心建設推進會日前在京召開。科技部部長萬鋼，北京市委副書記、市長陳吉甯出席會議并講話。科技部黨組成員、副部長李萌，北京市委常委、副市長陰和俊，吉利集團董事長李書福等共建方代表，中國科學院院士、清華大學教授歐陽明高，斯坦福大學終身教授崔屹等國内外專家，科技部創新發展司、高新技術産業化司及北京市有關部門負責同志參加會議。會上，李萌副部長宣讀了《科技部關于支持建設國家新能源汽車技術創新中心的函》，北汽集團代表共建方匯報了中心建設情況。

萬鋼部長強調，推進國家新能源汽車技術創新中心建設，一要突出技術創新引領，要把握新能源汽車未來發展總趨勢，補足當前短板;要引領前沿，适應市場發展需求;要吸納各國各地的經驗，遵循跨學科創新規律。二要強化開放協同理念，加強基礎和共性技術研究，加大國際合作，促進跨界融合，強化成果共享。三要加大人才引進培養，設計科學合理的人才引進和培養機制，讓全球高端人才引得進、留得住、用得好。借助“雙創”大勢，給青年人以平台，讓年輕人把夢想變成事業。四要強化創新資源投入，深化科技體制改革，把項目、市場、人才資源集中起來，完善相關知識産權和專利使用分享的制度，將中心打造成為新能源汽車技術創新的一面旗幟。

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