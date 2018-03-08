歐洲央行利率決議前瞻：這是市場最關注的五大問題

台北時間周四晚 20:45，歐洲央行將公布利率決議，隨後歐洲央行行長德拉吉將於 21:30 召開記者會，並公布歐央行經濟預測的季度更新。

目前市場普遍預期，歐洲央行將按兵不動，即維持主要再融資利率在 0.0%，隔夜貸款利率在 0.25%，隔夜存款利率在 - 0.40% 不變，並保持每月 300 億歐元的購債規模，持續至今年 9 月。

目前關注的焦點在於，歐洲央行會否對前瞻指引的措辭作出調整。

但在最近義大利政治風險上升、美歐貿易戰劍拔弩張、市場波動性加劇以及今年來歐元上漲的背景下，分析師普遍預期歐洲央行將保持謹慎，來避免為市場帶來更大的擾動。

歐洲央行在糾結什麼？

在慷慨的刺激政策的幫助下，歐元區經濟增長保持強勁勢頭。昨天 (3 月 7 日) 公布數據顯示，歐元區去年第四季 GDP 年增率增長 2.7%，同第三季數據持平，並維持十年來最高增速。歐元區已實現了連續 19 個季度的經濟擴張。

但在退出寬鬆政策方面，歐洲央行躊躇不前，有經濟學家警告稱，歐洲央行如果動作過慢，或將失去當前有利的經濟環境，並導致未來在面對經濟放緩時出現政策空間不足的風險。

目前低通膨依然是歐央行的「心頭大患」。2 月份歐元區 CPI 年增率上漲 1.2%，符合預期，但已連續三個月放緩，創 14 個月以來新低，並遠低於歐洲央行的目標值 2%。

此外，近期的市場動盪、歐元走強、義大利政治僵局以及與美國發生貿易戰的風險都加大了歐洲央行推進貨幣政策正常化的顧慮。

歐洲央行是否會調整措辭？

歐洲央行在 12 月貨幣政策會議紀要中提到，歐洲央行可能考慮在 2018 年初逐漸調整前瞻指引。但由於當前的購債計劃將持續到 9 月，再加上最近不確定因素增多，分析師們預計，歐洲央行此次不會對前瞻指引作出大幅改動。

路透援引 BNP Paribas 經濟學家 Luigi Speranza 稱：「不必着急，歐洲央行仍然有足夠的時間宣布前瞻指引或政策的任何改變。近期股市和外匯市場波動加劇，我們認為歐洲央行不會冒險進一步擾動市場。」

法國興業銀行經濟學家 Anatoli Annenkov 預計，歐洲央行將在 6 月討論量化寬鬆政策的必要性，並加強對利率的前瞻指引。

但分析師們預計，歐洲央行可能會微調措施，來放棄在 QE 問題上的寬鬆偏見 (easing bias)。

摩根士丹利認為，歐洲央行在語言方面會做微小調整，來為今年第第四季結束 QE 做準備。至少，在問答環節，德拉吉有可能會強調情況正在好轉，以暗示寬鬆政策的程度可以減少。

ING Diba 銀行經濟學家 Carsten Brzeski，歐洲央行可能會放棄在條件惡化時可以「提高 QE 規模和延長持續時間」的表述，取而代之的是「使用所有可用工具」來應對。

Brzeski 認為這是放棄 QE 寬鬆偏見的一種較為溫和的方式。

荷蘭合作銀行策略師 Matthew Cairns 表示，鑒於市場已經接受了債券購買計劃將於 9 月底至 12 月間開始淡出市場的事實，此次對前瞻指引的任何調整都將產生極小的影響。

經濟和通膨預期會不會改變？

今晚，歐洲央行還將公布經濟預測的季度更新，是分析師們預計對通膨和經濟的增長預期不會出現重大調整。

Pictet 財富管理經濟學家 Frederik Ducrozet 認為，對 2018 年的經濟預測存在輕微的上行風險，但最終任何調整都可能是微小的，不會再次出現 12 月份大規模調整的情況。

在通膨方面，Ducrozet 認為，堅挺的歐元將抵消油價和食品上漲的壓力。美銀美林則認為，對於 2018 年的通膨預測可能會小幅上調，由於去年 12 月的預測過於疲軟。

關於貿易戰，德拉吉會說什麼？

除了有關貨幣政策的未來路徑外，歐洲央行行長德拉吉很有可能在問答環節被問及對貿易戰的看法。

歐洲央行在 1 月的紀要中曾表示，「全球經濟擴張的風險平衡仍然向下傾斜… 一些主要經濟體的政策前景不確定性，包括貿易保護主義增長的風險，持續構成下行風險。」

但按照德拉吉一貫的作風，有分析預計，在面對貿易戰問題時，他可能繼續採取不明朗的態度，並表示歐洲央行正在持續關注事件進展。

市場可能如何反應？

分析認為，歐洲央行放棄寬鬆偏見可能提振歐元並推高債券殖利率。

法國興業銀行策略師 Kit Juckes 預計，如果歐洲央行微調措施，與此同時，周五公布的美國非農數據如果顯示平均小時工資增速下滑的話，歐元 / 美元可能在周末走強至 1.25 上方。

在 ING Diba 銀行預測的基準情境下，即歐洲央行維持 CPI 預測不變，小幅上調 2018 年經濟增速預測，並微調措辭的情況下，歐元兌美元可能走強至 1.26，德國 10 年期債券殖利率或上揚 5 個基點。

如果歐洲央行的立場相對上述基準情境偏各派的話，歐元兌美元可能走弱至 1.21，德國 10 年期債券殖利率或下行 10 個基點。





(圖片來源：Zerohedge)

『新聞來源／華爾街見聞』