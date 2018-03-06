如果貿易戰爆發 歐洲央行的貨幣政策正常化怎麼辦？

川普似乎有意燃起貿易戰火苗，資本市場和金融市場的每一個角落都瑟瑟發抖。

本周四，歐洲央行將發布利率決議。儘管市場預計歐元區的第一次升息，要到 2019 年年初，但對於歐洲央行政策轉向的呼聲，卻已經越來越高。

不過，瞬息萬變的政治與經濟形勢，似乎讓歐洲央行在這一次會議上，有了不急於行動的充分理由。來自川普、義大利、通膨狀況甚至經濟表現的負面消息，讓德拉吉「今年升息機率非常低」的表態有了更多支撐。

一方面，川普上周威脅要對鋼鐵和鋁分別徵收 25% 和 10% 的進口稅。儘管這一高額關稅最終未必能成行（昨日美股大漲正得益於這一預期），但白宮方面貿易立場轉硬已成定局。

在美國更為強硬的保護主義下，歐元區也不能倖免於難，經濟增長的勢頭勢必會受到影響。最新數據顯示，歐元區 2 月服務業 PMI 和綜合 PMI 終值雙雙下修，服務業 PMI 跌至四個月低位，綜合 PMI 也跌至去年 10 月以來的低點。

投資者對歐元區經濟的信心狀況也出現了明顯下滑，歐元區 3 月 Sentix 投資者信心指數劇烈下滑，跌至去年 2 月以來的新低。

政治風險也是歐洲央行需要考慮的問題之一。儘管上周日德國終於決定了組閣事項，但義大利又要再度上演一樣的戲碼。

得票率領先的兩個黨派或聯盟，均宣稱自己有權領導下屆政府。而排在第二位的民粹主義五星運動黨得票率還比此前預期的更高，令義大利新政府的誕生之路更加漫長曲折。

另一方面，歐元區的通膨壓力似有減弱，也給了歐洲央行更多的政策喘息空間。2 月歐元區 CPI 已經連續三個月下滑，跌至 14 個月低點的 1.2％。儘管核心 CPI 仍然維持了 1％的增速，但距離 2% 的通膨政策目標還有相當一段距離。

而且，通膨預期也未達到 2%。歐洲央行偏好五年 / 五年的遠期通膨數據，以此來衡量通膨的預期。5y5y 遠期通膨目前在 1.7% 左右，市場預計歐元區通膨在未來有所回升，不過，歐洲央行基本只在 5y5y 遠期通膨高於 2% 時升息。

數據來源：彭博，華爾街見聞製圖

『新聞來源／華爾街見聞』