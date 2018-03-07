貿易戰、弱美元、新聯準會主席 一切都跟1987年那麼像

摘要：DoubleLine 副首席投資官也以 1987 年類比當下，當年股市在 4 月動盪後繼續走高，10 月迎來暴跌。不過他認為，稅改利多已是普遍共識，歐股和新興市場都比美股便宜，後者則是股市增量資金最好的選擇。

最常被用來類比目前資本市場狀況的，就是 1987 年。當年美股也在瘋狂走高後，一夜抹去一年漲幅。

又一名著名投資人給出了類似觀點。「短期來看，現在確實像 1987 年：股市稍有些恐慌，殖利率上升。現在還有很多與 1987 年類似的事件。例如關稅，弱勢美元和新任聯準會主席。」DoubleLine Capital 的副首席投資官 Jeffrey Sherman 如是說。

Jeffrey Sherman 在 2009 年加入新債王 Gundla 創辦的基金 DoubleLine Capital，截至 2017 年底，該基金管理資產規模超過 1180 億美元。

「還要記得，崩盤之前還有一次崩盤。」Jeffrey Sherman 提示，在 1987 年，股市在 4 月已經出現持續一個多月的一些調整，再過六個月，「黑色星期一」降臨，標普一天暴跌 20%。

不過，1987 年的那一次暴跌過後，美股迎來的是一個最短的熊市——僅僅用了三個月，標普 500 指數就又開始欣欣向榮。

對於美股未來的走向，Jeffrey Sherman 提示，如果債市殖利率再上升一個台階，股市大回調會再一次到來——在三四天的時間裡調整 10%。

Jeffrey Sherman 提到，有趣的是，與以往的狀況不同，債市上周基本沒有變動，「它們似乎無意走高」。

去年 9 月開始的稅改計劃，令市場的態度由通縮轉向溫和通膨，債市開始重新定價。Jeffrey Sherman 認為，債券應該還是繼續基於基本面來交易——稅改，赤字，高增長的背景下，殖利率應該會走高。他認為 10 年期美債的殖利率將漲至 3.25%-3.5%。

我們在談論聯準會的資產負債表，談論赤字的擴大，談論政府收入的減少。不要忘記，減稅不是免費的。

對於實際的股票投資，Jeffrey Sherman 的建議，和全球最大對沖基金的做法似乎完全不同：

就估值而言，美國的周期性調整本益比大約是 33，歐洲是 22-23，新興市場大約 18。所以可以看到的是，歐洲市場和新興市場要更便宜。

如果你認可這個判斷，那麼新興市場應該是最好的選擇。如果你想向股市注入新的資金，最好的方法是避開美國，因為每個人都已經知道稅改的事情了。

這和橋水基金大舉做空歐洲股市的思路有明顯不同。在橋水基金看來，美國的經濟增長、稅收改革都是對美股的利多，秉着同類資產相互搶奪資金的原理，歐洲股市的相對優勢更弱。而 Jeffrey Sherman 卻認為，所有人都知道的利多，就不是大利多。

Jeffrey Sherman 還建議在投資組合中，首選低廉的大宗商品。在通膨的狀況下，商品有望在資本市場上嶄露頭角——尤其是意外的通膨。

Jeffrey Sherman 推薦工業金屬，包括銅、鎳（電動車利多）、鋅（煉鋼）以及貴金屬。他還認為，石油價格會持續走高，將回升到 80 美元，但年內可能不能升至這一水平，可能要用兩年時間。

『新聞來源／華爾街見聞』