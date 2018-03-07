川普又要「開殺戒」？自稱「想換掉」白宮一些人

摘要：稍早媒體稱，川普相信，如果按公布計劃對進口鋼鐵和鋁徵收保護性關稅，他的首席經濟顧問科恩將辭職。上周川普公開指責，司法部長塞申斯的「通俄門」相關調查決定「丟人」。

在爆出貿易保護政策的內部分歧之時，川普內閣可能迎來大洗牌。

美國時間 6 日本周二，川普在 Twitter 發文稱：「假新聞說白宮亂成一團。錯了！人總是來了又走的，我想在做最終決定以前好好對話，我還有些人想換掉（總是尋求完美）。這裡沒有混亂，只有偉大的能量！」

雖然川普沒有明說想換掉哪些人、哪種人，但最近白宮人事變動的消息甚囂塵上。大選時堅定支持川普的司法部長塞申斯還和川普懟上了。

同在本周二，彭博消息稱，川普相信，如果按照最近宣布的計劃，對進口鋼鐵和鋁徵收保護性關稅，他的首席經濟顧問科恩將辭職。科恩一直致力於阻止關稅、至少降低其影響，他安排川普和依賴鋼鐵及鋁產品的美國企業高管開會，試圖勸阻川普推進貿易保護主義目標。

CNBC 消息稱，科恩已經在積極籌劃自己的未來。有白宮官員告訴 CNBC，上述關稅可能實行，因為川普已經公開宣布計劃。如果說對不同國家施加的關稅會有差異，那就是會對所有國家都很嚴厲、對某些更甚。

另外，川普和昔日「鐵杆盟友」塞申斯的關係也在惡化。

上周三，川普在 Twitter 上指責塞申斯對「通俄門」調查的決定「丟人」，質疑為什麼塞申斯要求總監察長調查 FBI 是否遵循外國人情報監視法（FISA），為什麼不用司法部的律師，總監察長沒有起訴權。



而塞申斯卻在此後的聲明中表示，司法部「啟動了恰當的程序」，只要他還是司法部長，司法部將繼續按照法律和憲法以公正和不偏不倚的方式工作。

華爾街見聞此前還提到，上周二，一直深受川普信賴的白宮通訊主任 Hope Hicks 在接受眾議院情報委員會長達 9 小時的面詢之後宣布辭職。她的離開對川普是一大打擊，意味著在白宮內部，川普的親密盟友越來越少。Axios 披露，川普得知希克斯辭職，氣得直跳腳。

也是上周二，川普女婿庫什納的安全許可被降級，從能夠訪問「絕密 / 敏感資訊」降至「機密」級別，意味著他被剝奪了訪問最敏感、最核心機密的權限。

川普對女婿庫什納的一連串負面新聞非常惱火。CNN 援引川普「盟友」的話稱，到了上周三，「怒與火」之下的川普決定將「全球主義者」踢出局，他讓羅斯和白宮貿易顧問納瓦羅落實關稅問題，並宣布了該消息。

換句話說，川普政府做出貿易戰決策的原因是總統本人「怒火中燒」，他覺得最好的回應方式是貿易戰。這純粹是出於情緒激化做出的決策。

包括科恩、美國財長梅努欽、國防部長馬蒂斯、國務卿在內的多位官員表達過對這一關稅舉措的反對意見。商務部長羅斯、納瓦羅和貿易代表萊特希澤似乎是僅有的幾名支持關稅計劃的高官。

不過，本周二姆努欽表示支持川普關稅計劃，美國沒有尋求貿易戰，優先事項是北美自貿協議 NAFTA 的談判和與中國之間的貿易問題。他還暗示，如果 NAFTA 談判成功將得到鋼鋁關稅豁免權。

『新聞來源／華爾街見聞』