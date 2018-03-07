科恩請辭使貿易戰憂慮加劇 道瓊期指一度跌逾3百點

白宮國家經濟委員會主任科恩 (Gary Cohn) 宣布辭職，此事使市場對貿易戰的擔憂加劇；週三 (7 日) 道瓊期指在盤前交易中，一度下跌逾 300 點。

根據 CNBC 報導，週三美股期指走跌，道瓊期指一度大跌 307 點，標普 500 期指也跌逾 1%。

台北時間週三晚間 7 點，Investing.com 數據顯示，道瓊期指下跌 313 點 (1.26%)，納斯達克和標普 500 期指，皆跌逾 0.85%。

KKM 金融公司董事總經理 Dan Deming 表示，科恩的離職，將使市場對貿易戰的擔憂加劇。

美東時間週三凌晨 3 點 30 分，美元指數下跌 0.5%，至 89.56；黃金期貨價格，維持在 1,333.60 美元。

美國總統川普上週宣布，將對進口鋼鐵、鋁材，分別徵收 25% 及 10% 的關稅，引發國際社會不滿，歐盟等多個國家，揚言採取報復性關稅，未料川普竟「加碼」，宣稱要對歐盟的進口車徵稅。

投資人擔心，上述情況將引發貿易戰。

但川普在推特發文指出，美國與他國貿易，卻產生鉅額虧損，在這種情況下，「貿易戰就是好事，美國將輕易獲勝。」

川普打算課徵「鋼鋁重稅」的決定，令向來反對實施懲罰性關稅的科恩無法接受，宣布辭職。