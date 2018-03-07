保監會：2017年保險資金運用餘額達14.9萬億 較年初增長11.42%

保監會3月6日披露2017年保險統計數據報告顯示，截至去年末，保險資金運用餘額149206.21億元，較去年年初增長11.42%。

從保險資金配置結構來看，截至去年末，銀行存款19274.07億元，占比12.92%;債券51612.89億元，占比34.59%;股票和證券投資基金18353.71億元，占比12.3%;其他投資59965.54億元，占比40.19%。

數據還顯示，截至去年末，保險總資産167489.37億元，較年初增長10.80%。其中，産險公司總資産24996.77億元，較年初增長5.28%;壽險公司總資産132143.53億元，較年初增長6.25%;再保險公司總資産3149.87億元，較年初增長14.07%;資産管理公司總資産491.45億元，較年初增長15.28%。

從保費來看，去年原保險保費收入36581.01億元，同比增長18.16%。其中，産險公司原保險保費收入10541.38億元，同比增長13.76%;壽險公司原保險保費收入26039.55億元，同比增長20.04%。

去年，産險業務原保險保費收入9834.66億元，同比增長12.72%;壽險業務原保險保費收入21455.57億元，同比增長23.01%;健康險業務原保險保費收入4389.46億元，同比增長8.58%;意外險業務原保險保費收入901.32億元，同比增長20.19%。

産險業務中，去年，交強險原保險保費收入1869.01億元，同比增長9.97%;農業保險原保險保費收入為479.06億元，同比增長14.69%。另外，壽險公司未計入保險合同核算的保戶投資款和獨立賬戶本年新增交費6362.78億元，同比下降50.29%。

從賠款和給付支出來看，去年賠款給付11180.79億元，同比增長6.35%。其中，産險業務賠款5087.45億元，同比增長7.64%;壽險業務給付4574.89億元，同比下降0.61%;健康險業務賠款和給付1294.77億元，同比增長29.38%;意外險業務賠款223.69億元，同比增長22.23%。

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