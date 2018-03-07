俄鋁(00486-HK)未獲Norilsk Nickel綜合財務報表

俄鋁(00486-HK)公布，於2018年2月22日，公司未能獲得Norilsk Nickel於2017年12月31日及截至該日期止年度的綜合財務報表，故公司根據公開可得資料估計其分佔聯營公司的溢利、貨幣換算及其他全面收入。因此，公司核數師JSC KPMG在審核公司截至2017年12月31日止年度的綜合財務報表時作出保留意見。

於2018年3月6日，Norilsk Nickel在其網站公佈根據國際財務報告準則編製其截至2017年12月31日止年度的經審核綜合財務報表(Norilsk Nickel財務報表)。公司管理層正審閱Norilsk Nickel財務報表，並初步認為，相關財務報表對公司已刊發的截至2017年12月31日止年度的綜合財務報表(於年度業績公告內披露)並無任何重大不利影響。

待公司更新其截至2017年12月31日止年度的綜合財務報表以及核數師對Norilsk Nickel財務報表進行相關的審核程序後，公司將另行作出公告，當中(如有需要)可能載有公司經更新後的截至2017年12月31日止年度綜合財務報表。

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