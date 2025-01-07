磊山保經2024實收保費突破80億元年增近9成 曝2025三大目標

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-07 18:07

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磊山保經今 (7) 日舉行成立 15 周年記者會，並公布 2024 年實收保費突破 80 億元大關，年成長 86%，同時宣布邀請新一代天團「告五人」擔任品牌年度代言人；保經業務總經理林世德宣示 2025 年度三大目標，保費 120 億元、保額 2500 億元及團隊 2000 人。此外，磊山攜手股感知識庫進軍寵物市場，成立「毛毛幫」品牌，迄今已有近 3100 人成為會員。

林世德表示，磊山自 2010 年成立後，每年不管業績或是人力皆穩定成長，這 15 年來，提供給保戶的壽險保額從 2010 年的 50 億元一路成長，2024 年新增 1900 億元，提供了超過 10 萬保戶身心安頓的力量。

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林世德進一步指出，在 2024 年，磊山的保險創業平台孵化出第一個新的保經公司「諾億保經」，兩者相加下，讓實收保費從 2023 年的 48 億元，一舉突破至 83.8 億元，新增人力近 500 人，這些成績都顯示磊山所打造的保險創業平台，是可以幫助有志之土成功的。

林世德提及今年擬定三大營運目標，實收保費目標 120 億元，年成長要再達到 5 成之多；新增保額目標為 2500 億元，年增約 600 億元；整體團隊力拚增加至 2000 人。

對於保險業展望，林世德指出，回顧去年，由於利率環境波動太大，客戶進行退休規劃時，相較於保險，可能會選擇定存等金融商品，此外，因美元匯率相對強勢，使得外幣保單市場以美元保單為主流，客戶在換匯上可能有所顧慮。

林世德進一步表示，另一大挑戰則是 2026 年保險業接軌 IFRS 17，保險公司都已陸續調整商品結構，主管機關也相當重視，去年才會衍生實支實付醫療險改版停售，展望 2025 年，他認為，市場漸漸習慣利率、匯率高檔的環境，磊山將會持續著眼於保險保障、退休及傳承需求，強調「保險真正的意義不是獲利工具，而是保障生活不受改變」。

談及品牌年度代言人，磊山保經董事長李佳蓉表示，告五人形象清新又活潑，才華洋溢，實力備受肯定，與磊山的品牌印象符合，此次與告五人合作拍攝新的形象廣告，就是希望透過告五人的演繹，將磊山保經的品牌精神傳遞出去，讓社會大眾更加認識磊山保經，如同告五人榮獲 2024 金曲獎「年度歌曲獎」的《又到天黑》，向辛勤的工作者們致敬，盼民眾找到屬於自己的力量。