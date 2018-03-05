台幣大升開立外幣帳戶有3準則善用自動化服務免盯盤

新台幣兌美元大幅升值，今（5）日早盤一度觸 29.25 元，從去（2017）年至今已有許多人逢低搶進外幣。專家也建議民眾可在匯率相對低的水位，採取分批買進的策略，來平均分攤買匯成本，並提供 3 大挑選外幣帳戶的準則，同時建議善加使用銀行提供的匯率報價組合設定、到價自動通知及自動限價掛單等自動化服務，免盯盤就能操作外匯。

根據金管會統計，去年 12 月全台銀行外匯存款餘額達 9.7 兆，與 2016 年 12 月相比（2016 年 12 月 30 日收盤匯率為 32.279 元），成長了 8.77%，顯見匯率波動影響民眾兌換外幣的意願。

Money101.com.tw 台灣董事總經理周純如表示，無論買匯的目的為旅遊或是理財，換匯在相對低點，就越有利，建議民眾在匯率相對低的水位，採取分批買進的策略，來平均分攤買匯成本。

由於國際匯率因為時區、國際經濟局勢脈動，24 小時都在波動，民眾如何在忙碌工作之餘，隨時掌握匯率，換匯在甜蜜點？Money101.com.tw 建議可善加使用銀行提供的匯率報價組合設定、到價自動通知及自動限價掛單等自動化服務，免盯盤就能操作外匯，但自動限價掛單僅限於「外幣兌外幣」。

由於使用銀行外匯自動化服務，須事先開立外幣帳戶，Money101.com.tw 提供 3 大挑選外幣帳戶的準則，首先，看該家銀行的匯率是否比較優惠。由於各家銀行外匯成本不同，反應在匯價上也有差異，包含比較牌告匯率及網銀換匯的減碼幅度。

其次，別忘比較各家銀行提領外幣以及匯款的手續費；再來則是了解銀行「到價自動通知」的設定邏輯，是一定得完全觸及目標匯率才會通知，或是雖未觸及目標匯率，但只要優於目標匯率也會通知。

目前已有王道銀行、台新 Richart 等 2 家銀行能在線上開立外幣帳戶，而且都可透過「匯率報價組合設定」預先設定個人感興趣的幣別與目標匯率，待市場價格觸及目標匯率，便會發送「到價自動通知」，民眾再手動換匯。

不過，目前這 2 家銀行的通知設定略有不同，王道銀行會在市場價格等於客戶的預設目標匯率時發送通知，台新 Richart 只要市場價格優於目標匯率，就會發送通知，舉例預設新台幣兌美金目標匯率為 29.229 元，當新台幣直接跳升到 29.119 元時，台新 Richart 的客戶也會收到通知。

至於提供「自動限價掛單」（外幣兌外幣）的銀行有花旗 eFx、星展、滙豐跟台新等銀行，客戶只要在掛單時間內設定目標匯價，等到觸及目標價格，就會自動換匯，也就是說，客戶無須時時盯盤，也能換到理想匯率，只是「自動限價掛單」服務的單筆成交金額門檻較高，像花旗 eFx 須等值 1 萬美元，星展、滙豐須等值 2 萬美元，台新銀行至 3 月底只要原幣別 1 千或是 10 萬日圓就可接受掛單。

花旗銀行也在 3 月底前推出「雙週外幣優利定存」，只要透過行動網銀的 eFX 頁面將資金轉換為外幣，就能享有最高 5% 優利，最低承作門檻為該幣別 3 萬元。



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